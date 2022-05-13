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Преступления Происшествия

"Нефтяник" пообещал застройщику инвестиции и присвоил квартиру за 13 млн рублей

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 39-летнего самарца, которого обвиняют в мошенничестве на 13,77 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, ранее судимый за мошенничество мужчина убедил директора строительной компании, что руководит ООО, занимающимся продажей нефтепродуктов, и пообещал устроить совместные инвестиции в свой выгодный проект.

Обманутый руководитель СК позволил "нефтянику" выбрать квартиру в доме на ул. Клары Цеткин. Бизнесмены заключили договоры купли-продажи и беспроцентного займа на 13,77 млн рублей.

В результате обвиняемый, фактически не оплатив жилплощадь, зарегистрировал ее на себя и, нарушив условия договора, продал квартиру за те же 13,77 млн рублей.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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