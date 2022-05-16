Сеть АЗС "Роза мира" сменила хозяина

Новым оператором сети АЗС "Роза мира" стала компания "Контр Ойл", которая может иметь отношение к бывшему игроку ФК "Крылья Советов" Александру Анюкову, пишет "Самарское обозрение". Новые владельцы уже перевели часть заправок сети под бренд Shell.

"Роза мира" - одна из последних региональных автозаправочных сетей. Сеть контролировала семья бывшего директора крупнейшего регионального нефтедобывающего предприятия "Самаранефтегаз" Павла Анисимова (в тот момент Самаранефтегаз входил в состав НК "ЮКОС"). Публичным лицом семейного бизнеса выступал сын экс-главы "СНГ" Алексей Анисимов.

Издание уточняет, что сеть неоднократно меняла названия, под которыми реализовывала бензин. Она использовала вывески ЮКОСа, Башнефти, в последнее время развивала собственный бренд "Роза мира". Оператором сети выступало АО "Роза мира". Структура собственности компании не совсем прозрачна. Изначально компания принадлежала ООО "Самараростоппром", подконтрольному семье Анисимовых и их партнеру Николаю Булохову. В 2013 г. "Роза мира" уже контролировалась ныне ликвидированным ООО "Актан". По данным системы "СПАРК-Интерфакс" на начало 2021 г., "Роза мира" принадлежала четверым гражданам России. Алексей Анисимов ранее числился директором "Розы мира", однако с 2010 г. пост директора компании занимает Рафаиль Амиров.

Еще в 2014 г. Анисимовы продали часть своего нефтетрейдингового бизнеса Башнефти. Нефтяная компания купила у них 17 заправок за 1,2 млрд рублей. После этого Анисимовы не потеряли интереса к заправочному бизнесу и продолжили развивать оставшуюся часть сети уже под брендом "Роза мира". По данным сайта компании, сейчас она насчитывает восемь заправок в Самаре и пять за ее пределами, на территории Самарской области. Согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", самым удачным для сети стал 2019 год. Тогда выручка "Розы мира" превысила 1 млрд руб., а прибыль - 4 млн рублей. Обязательства компании превышали отметку в 300 млн рублей.

Прошлый год стал для "Розы мира" переломным. Выручка компании упала до 57 млн рублей. Судя по всему, этот обвал - следствие смены владельца сети.

Чеки на заправках "Розы мира" сейчас выдает ООО "Контр Ойл". Компания создана в 2020 г. в Москве. Ее директором и владельцем выступает Юлия Колотилина, которая не имеет отношения к какому-либо другому бизнесу. 2021 г., ознаменовавшийся обрушением показателей "Розы мира", прошел под знаком сопоставимого по масштабам взлета показателей "Контр Ойл". Его выручка приблизилась к миллиардной отметке. При этом у "Контр Ойл" появились обязательства на сумму около 320 млн рублей. Компания активно включилась в борьбу за госконтракты в регионе. За прошлый и текущий год "Контр Ойл" уже заключил 187 госконтрактов на общую сумму в 117 млн рублей.

Часть заправок "Розы мира" новый оператор сети переводит на новый бренд. В Самаре четыре заправки сети уже работают под вывеской британской компании Shell, видимо, заключив с ней договор франчайзинга. Их адреса указаны на официальном сайте Shell. Часть АЗС "Розы мира" сейчас закрыты на переоборудование под стандарты британской компании. В российском офисе Shell не стали отвечать на запрос "СО" о сотрудничестве с "Контр Ойл".

Судя по всему, московской компании достался весь бизнес "Розы мира", а не только сами автозаправочные станции. Часть сети продолжает работать под брендом "Розы мира", а дисконтная программа заправок функционирует по-прежнему.

Кто реально сейчас контролирует "Контр Ойл", не совсем понятно. Ряд фактов свидетельствует в пользу версии о том, что к бизнесу компании могут иметь отношение функционеры самарского клуба "Крылья Советов" и один из самых известных российских футболистов, выходец из Самары Александр Анюков. Хозяйка "Контр Ойл" Юлия Колотилина выступала директором уже недействующей тольяттинской компании "Волгоспецмаш", специализировавшейся на торговле топливом. Учредителями "Волгоспецмаша" числились Евгений Шарков и Борис Шаров. Последнему принадлежит 14% ООО "АЗС Регион Поволжье". Компания выступает оператором сети АЗС, работающим в том числе под брендом "Газпромнефть", и нефтебазы в Жигулевске. В прошлом году компания представила проект строительства на территории Жуковского сельсовета в Уфимском районе Башкирии заправочного комплекса с магазином, кафе и зоной отдыха для автомобилистов. Он был включен в число приоритетных инвестпроектов Башкирии. Инвестор пообещал вложить в объект 150 млн рублей. В прошлом году выручка "АЗС Регион Поволжье" составила 661 млн руб., при этом компания продемонстрировала убыток в 237 млн рублей. Краткосрочные обязательства "АРП" превышают 1 млрд рублей.

Основным совладельцем "АЗС Регион Поволжье" выступает Александр Анюков. Ему принадлежит 60% компании. Анюков с партнерами в Самаре владеет еще одной компанией, специализирующейся на торговле моторным топливом - ООО "Монолит-Сервис". Правда, ее обороты пока гораздо скромнее, чем у "АРП". СМИ ссылались на то, что реальным бенефициаром "АРП" мог выступать один из самых влиятельных российских футбольных агентов, активно сотрудничавший с ФК "Крылья Советов" Павел Андреев.

Получить комментарии потенциальных участников сделки "СО" не удалось. Телефоны сети АЗС "Роза мира", указанные на ее официальном сайте, больше не обслуживаются. Связаться с "АРП" на момент подготовки номера не удалось.

Не совсем понятно, сколько могла составить сумма сделки по покупке "Розы мира". Согласно данным интернет-ресурсов по продаже бизнеса, стоимость АЗС в Самаре может доходить до 65 млн рублей. Цена загородных заправок значительно ниже. Исходя из этих расчетов, стоимость 13 заправок могла достигать 800 млн рублей.

Эксперты оценивают итоговую сумму выше. "На стоимость АЗС влияет трафик, который зависит от расположения. Также важны отдача от сопутствующих услуг и бренд, под которым работает АЗС", - считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. По его мнению, "цена продажи "Розы мира" может быть достаточно рыночной для нынешних условий". "Можно предположить, что она составила около 1,7 млрд руб.", - отметил Тузов.

Начавшийся перевод сети "Роза мира" под франшизу британской компании Shell может оказаться фальстартом. На фоне проводимой спецоперации в Донбассе и на Украине Shell заявила о продаже бизнеса в России. Собственную сеть АЗС британцы планируют продать российской компании "Лукойл".

Что будет с франшизным проектом Shell в России, неизвестно. Скорее всего, его закроют. Таким образом, "Контр Ойл" вновь придется менять вывески на своих новых заправках. Возможно, менеджмент компании попытается договориться уже с "Лукойлом", которому достанется наследство Shell в России. Впрочем, у него также остается вариант перевести заправки под бренд "Газпром нефти", с которой сотрудничает "АЗС Регион Поволжье". Также не стоит сбрасывать со счетов и уже запомнившуюся самарцам торговую марку "Роза мира".