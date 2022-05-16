Облсуд освободил топ-менеджера АвтоВАЗа Виктора Васева от наказания в связи с болезнью

В пятницу, 13 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила постановление Промышленного райсуда, отказавшегося освободить от отбывания наказания осужденного за мошенничестве и растрату экс-начальника управления кадров АвтоВАЗа Виктора Васева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Приговор бывшему топ-менеджеру автозавода вынесли Автозаводском райсуде в феврале 2021 года. Васев обманул руководство об изменении условий оплаты труда иностранных специалистов. В результате им начисляли завышенную зарплату, но все сверх правильных сумм Васев переводил на счета своих знакомых. Предприятию был причинен ущерб свыше 28,7 млн рублей.
Кроме того, мужчина перевел со счетов иностранных специалистов пришедшие им компенсации за неиспользованный отпуск - более 10,6 млн руб. на счета своих знакомых. Подобные махинации подсудимый совершал с конца 2014 по ноябрь 2016 года.
Суд признал Виктора Васева виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Позже Васев подал в Промышленный районный суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью, но суд отказал ему. Это постановление обжаловали в областном суде. В итоге 13 мая апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство Васева.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.