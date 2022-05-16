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Суды Происшествия

Облсуд освободил топ-менеджера АвтоВАЗа Виктора Васева от наказания в связи с болезнью

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила постановление Промышленного райсуда, отказавшегося освободить от отбывания наказания осужденного за мошенничестве и растрату экс-начальника управления кадров АвтоВАЗа Виктора Васева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Приговор бывшему топ-менеджеру автозавода вынесли Автозаводском райсуде в феврале 2021 года. Васев обманул руководство об изменении условий оплаты труда иностранных специалистов. В результате им начисляли завышенную зарплату, но все сверх правильных сумм Васев переводил на счета своих знакомых. Предприятию был причинен ущерб свыше 28,7 млн рублей.

Кроме того, мужчина перевел со счетов иностранных специалистов пришедшие им компенсации за неиспользованный отпуск - более 10,6 млн руб. на счета своих знакомых. Подобные махинации подсудимый совершал с конца 2014 по ноябрь 2016 года.

Суд признал Виктора Васева виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Позже Васев подал в Промышленный районный суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью, но суд отказал ему. Это постановление обжаловали в областном суде. В итоге 13 мая апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство Васева.

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