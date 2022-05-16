Подросток из Самарской области пойдет под суд из-за 2 кг наркотиков

Прокуратура Чапаевска утвердила обвинительное заключение 17-летнему местному жителю. Парня подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в феврале 2022 г. в мессенджере молодой человек договорился с незнакомцами о сбыте наркотиков. Он получал координаты тайника и инструкции по фасовке и упаковке. Парень дважды перевозил запрещенные вещества из Москвы и Московской области в арендованную квартиру в Самаре.
Задержали подростка в Ставропольском районе, когда он вез 2 кг наркотика на попутке.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне