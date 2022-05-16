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Преступления Происшествия

Подросток из Самарской области пойдет под суд из-за 2 кг наркотиков

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Чапаевска утвердила обвинительное заключение 17-летнему местному жителю. Парня подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2022 г. в мессенджере молодой человек договорился с незнакомцами о сбыте наркотиков. Он получал координаты тайника и инструкции по фасовке и упаковке. Парень дважды перевозил запрещенные вещества из Москвы и Московской области в арендованную квартиру в Самаре.

Задержали подростка в Ставропольском районе, когда он вез 2 кг наркотика на попутке.

Уголовное дело направлено в суд.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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