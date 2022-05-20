Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Портал "Волга Ньюс" продолжает рассказывать о самой значимой стройке региона - обходе Тольятти. Поводом для очередного посещения многокилометровой стройплощадки стали вопросы о сроках и темпах строительства в связи с западными санкциями. Как выяснилось, причин для беспокойства нет. Строительство продолжается в круглосуточном режиме. Сегодня, как сообщили в ДСК "Автобан", техническая готовность объекта оценивается в 51%. Итогом реализации проекта "Обход Тольятти" станет современная четырехполосная трасса протяженностью 99,3 км категории I-Б, которая будет сдана в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Строго по графику

Первое упоминание "ВН" о проекте относится к декабрю 2019 года, когда в одном из самых известных проектов портала "Итоги. Самарская область" мы сообщили о запуске масштабной стройки. Среди заказчиков проекта -Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" и правительство Самарской области, а генеральный подрядчик - строительно-инвестиционный холдинг "Автобан". С той самой публикации мы с устойчивой периодичностью возвращаемся к теме, чтобы продолжить летопись ключевой стройки региона.

И каждый раз, приезжая к дорожникам, слышим, что работа не приостанавливается ни на минуту. На этот раз в курс дела нас ввел Сергей Ревякин, заместитель руководителя проекта "Обход Тольятти" ДСК "Автобан": "Мы планомерно идем к реализации поставленной задачи - своевременному вводу объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день на объекте выполнено работ по устройству верхнего слоя основания 67%, что составляет 61 км. Работы по устройству нижнего слоя покрытия выполнены на 43%, что составляет 39 км. Техническая готовность всего объекта составляет 51%. Проделана большая работа по материальному обеспечению дороги. На большинство конструктивов заготовлено материалов на 100%, и мы не видим сложностей со своевременностью сдачи объекта. На объекте сейчас занято около 2900 человек, 656 единиц дорожно-строительной техники и подъемных механизмов и 74 единицы плавсредств. Этого количества ресурсов вполне достаточно для завершения строительства".

Работа над уникальным дорожным проектом, в ходе которой используются новые сложные технологии, и сегодня идет строго по графику. Годами сложившийся принцип работы дорожников "Автобана" 24/7 никто не отменял. Поэтому сегодня готовность проекта составляет уже 51% (напомним, в сентябре прошлого года она составляла треть всего объема). Сегодня все 39 искусственных сооружений (мостовых переходов, перенос коммуникаций) находятся в работе, одно - в составе автодороги Тольятти-Ягодное - сдано в эксплуатацию, на него получено заключение о соответствии техническим регламентам.

Сергей Ревякин,

заместитель руководителя проекта "Обход Тольятти" холдинга "Автобан":

- На большинстве искусственных сооружений смонтированы балки пролетного строения и выполняются работы по устройству армгрунтовых подпорных стен, устройство конусов и межбалочных швов. Ежемесячно на объект поставляется около 170 балок пролетного строения. Это серьезные темпы работ.

Традиционно Автобан заботится об обеспечении экологической защиты жителей. Для обеспечения шумовой защиты близлежащих поселков дорожники установят шумозащитные экраны. Высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров будет обеспечен на всем протяжении трассы. На трассе установят искусственное освещение и построят восемь автономных, оборудованных всем необходимым площадок отдыха.

Качество - наше все

В связи с переходом страны в 2020 году на новые ГОСТЫ на горячие асфальтобетонные смеси и асфальтобетон все работы по строительству и ремонту дорог теперь ведутся с учетом новых требований.

Это потребовало от Автобана перехода на немецкую систему проектирования асфальтобетонных смесей, так называемый метод Маршалла. В связи с этим пришлось отказаться от многих материалов, с которыми компания работала раньше. Битум, например, был заменен на полимер-битумные вяжущие. Их применение в асфальто-бетонных смесях дает более высокое качество, помогает повысить долговечность, мощностные характеристики.

Для внедрения этой прорывной технологии в условиях действия новых ГОСТов потребовалось развернуть настоящий испытательный полигон, которым стала лаборатория, построенная в Тольятти специально для проекта "Обход Тольятти". На оборудовании, приобретение которого обошлось более 80 млн рублей, подбирается состав смеси для тольяттинского автобана. Здесь проводят моделирование истираемости асфальтобетона, колееобразования. Сейчас ДСК "Автобан" тестирует на строительстве трассы М-12 еще одну прорывную технологию в дорожном строительстве. По прошествии времени будет проведен анализ надежности каждой из них и отдано предпочтение лучшей.

Мат в помощь

В прошлом году дорожники проделали масштабный объем работ с грунтами на правобережье Волги, чтобы вписать дорогу в нужный профиль, а также защитить мягкоразмягчаемые грунты под основание выемок и насыпей. Проектировщики учли, что в месте прохождения магистрали под грунтом находятся большие меловые залежи и предложили укрепить основание дороги бентонитовыми матами. Их шьют из геосинтетических материалов и наполняют гранулятом бентонита - глинистым минералом, обладающим уникальной способностью набухать в 14-16 раз при добавлении воды. Бентонитовые гранулы превращаются в вязкое гелеобразное вещество, полностью герметизируя основание дороги. Процесс это трудоемкий - маты толщиной 1,5-2 см наполнены минералом, а потому очень тяжелы, их укладка требует большого количества специалистов и техники.

Такими бентонитовыми матами уложено около 40% основания дорожного полотна на 50-километровом отрезке строящейся трассы на правом берегу Волги. "На левом берегу нет мягких грунтов, поэтому он гораздо проще в работе", - уточнил Сергей Ревякин.

Мост растет

Строительство моста через Волгу ведет субподрядчик "Автобана" - АО "Дороги и мосты". Сборка пролетного строения Климовского моста началась в марте прошлого года сразу на двух берегах. Метод конвейерно-тыловой сборки с последующей продольной надвижкой был отработан мостростроевцами еще на Крымском мосту, поэтому работа идет планомерно. Не без сложностей, разумеется.

"Первая надвижка была осуществлена в июле 2021 года на левом берегу. В августе того же года - на правом берегу, что говорит о плотной работе по сборке пролетных строений и своевременной надвижке. Для устройства металлических опор применяются металлические трубосваи, по образцу Крымского моста: диаметром 1420 миллиметров и длиной до 70 метров в связи с большими глубинами правобережья Куйбышевского водохранилища - до 40 метров", - сказал Сергей Ревякин.

Доставленные на объект трубы свариваются, затем их везут на барже на место установки, погружают и забивают гидромолотом. По мере погружения их наращивают в кондукторе. Шпунт ПШС позволяет проводить работы на воде в специально защищенном пространстве. При установке опор на больших глубинах (а такая необходимость на правобережье есть) применяют "опускной" ящик, который погружают, осушают и ведут работы по возведению опоры ниже уровня воды. Подготовка и проведение таких работ - целая спецоперация, длящаяся несколько месяцев и требующая слаженности и командной работы. Добавьте к большим глубинам сильную ветровую нагрузку, двухметровые волны во время шторма, сезонные перепады уровня воды в водохранилище - и станет понятно, в каких условия рождается Климовский мост. Зимой непрерывную работу мостостроителей обеспечивал ледокол, расчищая проход для барж.

На сегодня на левом берегу установлено пять опор, на правом - четыре. А всего предусмотрено возведение 26 опор.

Пока строится автобан

Жители Шигонского и Ставропольского районов обеспокоены наплывом техники, доставляющей огромное количество стройматериалов на объект. Поселковые дороги на такие нагрузки не рассчитаны, а потому быстро приходят в негодность. Дорожники эту проблему знают и занимаются карточным ремонтом межпоселковых дорог по личной инициативе руководства "Автобана" и просьбам администраций. Местами производится замена основания дороги. Для обеспечения более быстрого реагирования на потребность в устранении дефектов дорожного полотна "Автобан" разработал регламент. В нем прописаны необходимость постоянного мониторинга состояния дорожного полотна и порядок взаимодействия всех участников процесса. Сейчас регламент находится на согласовании в Минтрансе региона.

На поселковых дорогах на время строительства трассы установлены предупреждающие дорожные знаки, указывающие на ограничение скорости в связи с неровной дорогой. В Шигонском районе найдены альтернативные маршруты как поселковые, внутрипостроечные - по технологическим дорогам, так и по основной трассе, где уже уложен верхний слой покрытия.

"Мы проводим и будем проводить ремонт дорог для поддержания безаварийного движения, в том числе дорог Сызрань - Шигоны - Волжский Утес и Шигоны - Тайдаково. В прошлом году на восстановление межпоселковых дорог было потрачено 25 миллионов собственных средств. Реконструкция дорог запланирована после окончания строительства обхода Тольятти. Средства на это предусмотрены", - заключил Сергей Ревякин.