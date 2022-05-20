16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинского борца с коррупцией приговорили к шести годам за коррупцию Самарский облсуд изменил приговор экс-начальнику Управления по конвоированию ГУФСИН В Самаре спасшего людей депутата приговорили к полутора годам лишения свободы Предложившего "победить коррупцию вместе" полицейского хотят лишить свободы на 2,5 года "Отец умирал на глазах дочери": в Самаре суд рассмотрел дело о громком ДТП с иностранцем

Суды Происшествия

Самарский облсуд изменил приговор экс-начальнику Управления по конвоированию ГУФСИН

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 мая, апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор Ленинского районного суда, вынесенный бывшему начальнику Управления по конвоированию регионального УФСИН Андрею Апанасику. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, с мая 2014 г. по июль 2019 г. Апанасик трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату - более 6,79 млн руб., хотя фактически они не работали. Эти люди - О.Приходько, И.Бережная, А.Тайгалова и Е.Стаканов - были спортсменами и представляли ведомство на соревнованиях. При этом они состояли на должностях инспекторов по конвоированию, вот только должностных обязанностей не выполняли. Спортсмены отсутствовали на рабочем месте по четыре часа или прогуливали рабочие дни полностью без уважительных причин.

Следствие посчитало, что Апанасик знал об этих нарушениях, но не увольнял сотрудников, в том числе из-за того, что в случае неполной укомплектованности штата его раскритикует руководство регионального УФСИН.

Суд 21 февраля признал Андрея Апанасика виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил ему год лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. 3 марта адвокат подал на этот приговор апелляционную жалобу.

19 мая коллегия судей апелляционной инстанции изменила приговор. Из него исключили ссылки на то, что федеральному и региональному бюджетам был причинен материальный ущерб по 2,7 млн рублей. Кроме того, осужденному отменили ограничение на явку для регистрации в специализированный государственный орган.

Это уже второй приговор, вынесенный Андрею Апанасику. 12 октября 2020 г. Ленинский райсуд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно, а также на год лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с административно-хозяйственными полномочиями. Также суд взыскал с него в пользу ФСИН свыше 7,7 млн руб. и оставил арест на имущество - дом в с. Сергеевка Красноярского района. 28 декабря 2020 г. облсуд отменил приговор районного суда и направил дело на новое рассмотрение. Из райсуда дело вернулось в прокуратуру.

 21 февраля Ленинский районный суд снова вынес Апанасику приговор, на который адвокат и подал жалобу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5