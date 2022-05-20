В третий день "Российской студенческой весны" на площади им. Куйбышева выступит группа Dabro

В пятницу, 20 мая, в третий день Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" концертные площадки и "фестивальный городок" на 2-й очереди Самарской набережной и площади им. Куйбышева ждут жителей и гостей Самарской губернии.

С 10:00 вниманию зрителей будет представлена "Региональная программа" делегаций. В 12:00 в КРЦ "Звезда" свою региональную программу под названием "Снизу вверх" представят участники из Самарской области.

Также в Самарской государственной филармонии пройдут выступления вокального направления, в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" - танцевального, в Самарском театре кукол - театрального. "Оригинальный жанр" будет представлен на двух конкурсных площадках - в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" и ДК "Железнодорожников им. А.С.Пушкина". А уже с 18:00 в УК "МТЛ Арена" состоится показ от направления "Мода".

Получить бесплатный электронный билет и ознакомиться с конкурсной и культурно-спортивной программой можно на официальном сайте фестиваля.

С 12:00 до 22:30 на 2-й очереди Самарской набережной и площади имени Куйбышева продолжит свою работу "Фестивальный городок".

Одним из интереснейших событий третьего дня юбилейного фестиваля станет концерт "Российской Студенческой весны" на музыкальной сцене. Также продолжатся собрания ассоциации студенческих патриотических клубов "Я горжусь". Организаторы подготовили для гостей "Фестивального городка" интерактивную игру PatentFast и мастер-класс с Александром Зарубиным (Сашей Стон), где участники узнают о пяти основных неудачах из жизни спикера, о том, как мотивировать себя, и о том. как построить карьеру с помощью социальных сетей.

Завершит развлекательную программу городка на площади имени Куйбышева группа Dabro. Начало выступления запланировано на 21:00.