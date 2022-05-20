Тольяттинского борца с коррупцией приговорили к шести годам за коррупцию

Суд Самарской области принял решение по уголовному делу теперь уже бывшего старшего опероуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и защите бюджетов всех уровней отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Тольятти Алексея Тодорчука и его приятеля Геннадия Калараша. Их обвиняли в посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, Калараш предложил знакомому бизнесмену Котову дать взятку в налоговую, чтоб избежать лишних претензий. Сначала "по цепочке" передавали 550 тыс. руб. в интересах фирм "Вега", "Рефрижератор 163", "Дельта".
В следующий раз передавали уже 950 тысяч - в интересах фирм "Экологические системы", "ГлавРемЦентр", "МК ВММ" и "Три Н". После этого мужчин задержали оперативники ФСБ, в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Во время расследования, в частности, выяснилось, что Тодорчук должен был оставить себе по 150 и 236 тысяч с каждой передачи взятки.
Суд первой инстанции приговорил Калараша к трем годам и пяти месяцам лишения свободы, а Тодорчука - к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Адвокаты осужденных подали жалобы в апелляционную инстанцию. Тогда приговор обжаловали и представители прокуратуры. В итоге суд решил ужесточить наказание.
В итоге Тодорчуку назначили шесть лет лишения свободы и временно лишили права занимать должности в госорганах. Калараша приговорили к пяти годам лишения свободы.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.