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Суды Происшествия

Тольяттинского борца с коррупцией приговорили к шести годам за коррупцию

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарской области принял решение по уголовному делу теперь уже бывшего старшего опероуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и защите бюджетов всех уровней отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Тольятти Алексея Тодорчука и его приятеля Геннадия Калараша. Их обвиняли в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Калараш предложил знакомому бизнесмену Котову дать взятку в налоговую, чтоб избежать лишних претензий. Сначала "по цепочке" передавали 550 тыс. руб. в интересах фирм "Вега", "Рефрижератор 163", "Дельта".

В следующий раз передавали уже 950 тысяч - в интересах фирм "Экологические системы", "ГлавРемЦентр", "МК ВММ" и "Три Н". После этого мужчин задержали оперативники ФСБ, в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Во время расследования, в частности, выяснилось, что Тодорчук должен был оставить себе по 150 и 236 тысяч с каждой передачи взятки.

Суд первой инстанции приговорил Калараша к трем годам и пяти месяцам лишения свободы, а Тодорчука - к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Адвокаты осужденных подали жалобы в апелляционную инстанцию. Тогда приговор обжаловали и представители прокуратуры. В итоге суд решил ужесточить наказание.

В итоге Тодорчуку назначили шесть лет лишения свободы и временно лишили права занимать должности в госорганах. Калараша приговорили к пяти годам лишения свободы.

Гид потребителя

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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