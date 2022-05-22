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Преступления Происшествия

В Чапаевске задержан закладчик

ЧАПАЕВСК. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 19-летнего молодого человека на ул. Железнодорожной. В ходе опроса безработный задержанный пояснил, что в начале 2022 г. решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором.

Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника только одну закладку и разложить пакетики в тайники на территории города Чапаевск, после чего был задержан.

Оперуполномоченные в присутствии понятых осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографии с геотегами сделанных ранее закладок. При проверке полученных сведений на местности полицейские обнаружили несколько тайников, из которых изъяли 8 свертков с порошкообразным веществом — N-метилэфедрон, массой свыше 7,3 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении задержанного и неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а, б ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в значительном размере).

Подозреваемому, по ходатайству органов следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников противоправного деяния и канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

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