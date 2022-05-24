В уголовном деле экс-руководителя Самарского техникума промышленных технологий прибавилось статей

Бывшему заместителю директора Самарского техникума промышленных технологий, подпавшему под уголовное преследование, добавили новые статьи. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, следствие считает, что руководитель техникума незаконно получил из бюджета деньги на программы по профобучению пожилых людей. На самом деле обучения никто не проводил.

Изначально уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным СУ СК, сейчас к ней добавились ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ст. 174.1 УК РФ ("Отмывание денег").

Во время расследования выяснилось, что на незаконно полученные деньги обвиняемый купил автомобиль за 1,85 млн рублей.