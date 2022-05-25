В Самаре вынесли приговор за вымогательство при строительстве Дворца спорта

В суде Промышленного района Самары закончился громкий уголовный процесс. В его основу легла ссора субподрядчиков, которые выполняли работы при строительстве Ледового дворца спорта.

Напомним, на скамье подсудимых оказались возможные члены "группировки Татарина": предполагаемый лидер Агеев и его товарищи по фамилиям Григорян, Кригер, Родионов, Денисов, Чергизов.

Предполагалось, что при строительстве Дворца спорта в Самаре у "ВТС" работали субподрядчики "Сантэк" и "МСТ". А по договору с "МСТ" также работал "субсубподрядчик" — "Альфа-Регионстрой", выполнявший земляные работы. И с сотрудниками этой фирмы не рассчитались до конца.

Представители компании сначала вежливо просили вернуть деньги, но услышали в ответ, что деньги пока не поступили из начального звена цепочки подрядчиков. Затем строители намекнули на свою тяжкую судьбу друзьям, которые попадали на оперативный учет как возможные представители "группировки Татарина".

Эти люди встретились с должниками в кафе "Трое" и в результате забрали BMW и потребовали выплатить по миллиону рублей. Потерпевшие пожаловались на это в ФСБ. Действия "спортсменов" силовики квалифицировали по статьям Уголовного кодекса "Грабеж" и "Вымогательство".

Сами подсудимые вину не признавали — они говорили, что не вымогали чужие деньги, а просто просили оплату за работу.

В результате суд все же вынес обвинительный приговор. Григоряна приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Остальные должны провести за решеткой по три года. Впрочем, всем осужденным планируют зачесть пребывание под стражей в период разбирательства. Таким образом, кто-то освободится уже через несколько месяцев. Будут ли стороны обжаловать приговор — пока не известно.