16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор за вымогательство при строительстве Дворца спорта Закончилось судебное следствие по делу начальника самарской полиции Сергей Шатило снова требует снять с него судимость по "картельному делу" Отрадненский суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора МАУ Дело о гибели человека в аварии с катером депутатов снова направили в суд

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за вымогательство при строительстве Дворца спорта

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Промышленного района Самары закончился громкий уголовный процесс. В его основу легла ссора субподрядчиков, которые выполняли работы при строительстве Ледового дворца спорта.

Напомним, на скамье подсудимых оказались возможные члены "группировки Татарина": предполагаемый лидер Агеев и его товарищи по фамилиям Григорян, Кригер, Родионов, Денисов, Чергизов.

Предполагалось, что при строительстве Дворца спорта в Самаре у "ВТС" работали субподрядчики "Сантэк" и "МСТ". А по договору с "МСТ" также работал "субсубподрядчик" — "Альфа-Регионстрой", выполнявший земляные работы. И с сотрудниками этой фирмы не рассчитались до конца.

Представители компании сначала вежливо просили вернуть деньги, но услышали в ответ, что деньги пока не поступили из начального звена цепочки подрядчиков. Затем строители намекнули на свою тяжкую судьбу друзьям, которые попадали на оперативный учет как возможные представители "группировки Татарина".

Эти люди встретились с должниками в кафе "Трое" и в результате забрали BMW и потребовали выплатить по миллиону рублей. Потерпевшие пожаловались на это в ФСБ. Действия "спортсменов" силовики квалифицировали по статьям Уголовного кодекса "Грабеж" и "Вымогательство".

Сами подсудимые вину не признавали — они говорили, что не вымогали чужие деньги, а просто просили оплату за работу.

В результате суд все же вынес обвинительный приговор. Григоряна приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Остальные должны провести за решеткой по три года. Впрочем, всем осужденным планируют зачесть пребывание под стражей в период разбирательства. Таким образом, кто-то освободится уже через несколько месяцев. Будут ли стороны обжаловать приговор — пока не известно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5