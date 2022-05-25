В Самаре вынесли приговор за вымогательство при строительстве Дворца спорта

В суде Промышленного района Самары закончился громкий уголовный процесс. В его основу легла ссора субподрядчиков, которые выполняли работы при строительстве Ледового дворца спорта.
Напомним, на скамье подсудимых оказались возможные члены "группировки Татарина": предполагаемый лидер Агеев и его товарищи по фамилиям Григорян, Кригер, Родионов, Денисов, Чергизов.
Предполагалось, что при строительстве Дворца спорта в Самаре у "ВТС" работали субподрядчики "Сантэк" и "МСТ". А по договору с "МСТ" также работал "субсубподрядчик" — "Альфа-Регионстрой", выполнявший земляные работы. И с сотрудниками этой фирмы не рассчитались до конца.
Представители компании сначала вежливо просили вернуть деньги, но услышали в ответ, что деньги пока не поступили из начального звена цепочки подрядчиков. Затем строители намекнули на свою тяжкую судьбу друзьям, которые попадали на оперативный учет как возможные представители "группировки Татарина".
Эти люди встретились с должниками в кафе "Трое" и в результате забрали BMW и потребовали выплатить по миллиону рублей. Потерпевшие пожаловались на это в ФСБ. Действия "спортсменов" силовики квалифицировали по статьям Уголовного кодекса "Грабеж" и "Вымогательство".
Сами подсудимые вину не признавали — они говорили, что не вымогали чужие деньги, а просто просили оплату за работу.
В результате суд все же вынес обвинительный приговор. Григоряна приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Остальные должны провести за решеткой по три года. Впрочем, всем осужденным планируют зачесть пребывание под стражей в период разбирательства. Таким образом, кто-то освободится уже через несколько месяцев. Будут ли стороны обжаловать приговор — пока не известно.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.