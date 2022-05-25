Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по жилищному строительству

Во вторник, 24 мая, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2022–2030 гг. с представителями строительной отрасли региона.
В заседании приняли участие главы крупнейших муниципалитетов, министр строительства региона Николай Плаксин, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, представители ресурсоснабжающих организаций, руководители крупнейших самарских строительных компаний.
На совещаниях в режиме штаба, которые регулярно проводит с застройщиками председатель областного правительства, представители отрасли могут оперативно получить информацию о новых государственных программах, перспективных проектах, новых возможностях и механизмах поддержки отрасли.
"За последние месяцы правительством РФ принято много решений по поддержке строительной отрасли по льготной ипотеке, по субсидированию кредитной ставки. Ряд мер поддержки утвержден на региональном уровне — они прежде всего касаются выгодных для застройщиков условий приобретения жилья по государственным программам — по переселению из ветхого жилья и предоставлению квартир детям-сиротам. Благодарю застройщиков за то, что откликнулись на наши призывы резервировать часть квартир в новостройках под решение государственных задач. Сейчас мы близки к завершению контрактации на 2022 год. Остались вопросы по контрактации на 2023 и 2024 годы, прошу вас также активно взаимодействовать с муниципалитетами, вместе с нами решать этот крайне важный для государства вопрос", — обратился к представителям отрасли Виктор Кудряшов.
Как сообщил в своем докладе Николай Плаксин, в первом квартале регион выполнил плановое задание по вводу жилья. На текущий год план составляет 109 разрешений на ввод, а общее количество квадратных метров жилья должно составить 1 миллион 29,7 тысячи. Уже выдано 19 разрешений, или 19,3% от годового плана.
В соответствии с графиком выдаются и разрешения на новое строительство. С начала года застройщики получили 22 разрешения при плановом показателе на год - 63.
"Планы по строительству и вводу жилья никто сокращать и менять не будет. Прошу вас придерживаться графиков, не откладывать ввод на конец года, информировать правительство о возникающих проблемах, предлагать инициативы по поддержке отрасли. Уверен, все намеченное мы выполним", — подчеркнул председатель правительства.
Участники совещания подробно обсудили риски, с которыми столкнулась строительная отрасль. Серьезное беспокойство девелоперов вызывает некоторое снижение спроса на жилье относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, руководители строительных компаний отмечают удорожание строительных материалов и оборудования: в частности, серьезный рост цен на лифты, радиаторы, трансформаторы, отопительные котлы без импортных комплектующих. Еще большее недоумение участников рынка вызывает удорожание кирпича. Вместе с тем, цены на отдельные стройматериалы из металла, например, железную арматуру, понизились.
Виктор Кудряшов поручил обобщить эту информацию, с тем чтобы представить ее на рассмотрение федерального штаба по региональному развитию под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Отдельные меры регулирующего характера позволили понизить цены на природные строительные материалы, в частности речной песок.
В свою очередь, председатель Правительства проинформировал застройщиков о создании реестра самарских производителей строительных материалов и оборудования. Реестр был создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Различные виды продукции, которые выпускают самарские предприятия, пользуются большим спросом за пределами области, чем на ее территории. В то же время местные строительные материалы и оборудование могут быть нужны застройщикам области. Информирование застройщиков о возможностях региональных производителей призвано изменить ситуацию.
"Это еще одна мера поддержки предприятий региона. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивался рынок, который будет подогреваться в первую очередь внутренним спросом, спросом с вашей стороны. Потому что это даст возможность производителям стартовать с новыми видами продукции и потом расширить эти продажи уже за пределы Самарской области", — пояснил Виктор Кудряшов.
Глава регионального кабмина также отметил, что правительство области готово выступить посредником между застройщиками и производителями, чтобы помочь в урегулировании вопросов по ценовой политике, адаптации продукции под нужды и потребности строительного рынка. Информация о реестре уже размещена на сайте регионального минстроя, а также будет направлена всем застройщикам региона.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.