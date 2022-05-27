В Самаре началась подготовка городских пляжей к купальному сезону

По мере снижения уровня воды в акватории Волги в Самаре начались комплексные работы в рамках подготовки городских пляжей к новому купальному сезону.

До того на береговой зоне проводился подбор мусора. В настоящее время обустройство пляжей, протяженность которых составляет свыше 4 км, вышло на следующий этап - завоз песка.

Песок предварительно специально просеяли, избавили от крупных фракций камня, а также мусора.

Баржи будут двигаться вверх по течению - к самым дальним пляжам. Единственное исключение - на Красноглинский пляж песок завезут на автомобильном транспорте, поскольку в этой локации глубина воды в непосредственной близости от береговой полосы невелика и барже подойти туда проблематично.

Далее будут организованы работы по планировке песка - его распределят по всей площади каждого пляжа и разровняют посредством погрузчиков. Параллельно предусмотрены работы по обследованию дна - их выполнят профессиональные водолазы. Предстоит оценить профиль дна, выяснить, есть ли в том или ином месте опасные зоны (ямы, водовороты), составить так называемую карту глубин. При обнаружении больших камней, коряг, бутылок и других предметов, которые находятся под водой и несут потенциальную угрозу, их в обязательном порядке поднимут на поверхность.

После очистки акватории донный мусор с пляжа вывезут. Также специалисты проверят, не разрослись ли водоросли. При необходимости водную растительность проредят.

Стоит отметить, что в дальнейшем, ориентируясь на карту глубин, выставят буйки. Будут сформированы и зоны глубиной не более 1 метра 20 сантиметров для купания горожан, не умеющих плавать, и детей. Такие зоны огородят специальными поплавками.

Постепенно на пляжах в соответствии с требованиями законодательства появится специализированное оборудование. Его установку планируют начать на следующей неделе. Также обязательно наличие урн, контейнеров для сбора мусора и бункеров-накопителей. Кроме того, на пляжах будут установлены бесплатные биотуалеты.

Подчеркнем, что в этом году на прежних местах оборудуют две зоны рекреации "Доступный пляж", предназначенные для отдыха граждан с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения (например, родителей с детскими колясками). Одна пляжная зона разместится под Некрасовским спуском, другая - под Полевым. Предусмотрены линии поплавков, скамейки, теневые зонты, специализированные туалеты, кабины для переодевания, настил и пандусы для удобного доступа к урезу воды и др. Помогать отдыхающим будут волонтеры.

Работы планируется завершить до 15 июня - к началу купального сезона.

А уже с 10 июня на городских пляжах начнут функционировать спасательные посты. По информации Управления гражданской защиты, ежедневно 44 спасателя будут нести дежурство на 14 постах.

Чтобы песок с пляжа не заносить на территорию набережной, отдыхающим советуют пользоваться устройствами для мытья рук и ног.