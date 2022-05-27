Верховный Суд РФ рассмотрит жалобу на приговор мужчине, бросившему гранату в жену и полицейских

Жалоба бросившего гранату в жену и правоохранителей Алексея Балакирева на приговор Самарского облсуда поступила в Верховный Суд РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, вечером 27 июля 2020 г. нетрезвый Балакирев пришел к жене в квартиру на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Когда в квартиру входили полицейские, которых вызвали соседи, мужчина бросил в них гранату. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.
Самарский облсуд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По совокупности преступлений мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 50 тыс. руб. и ограничение свободы после освобождения на полтора года.
5 апреля Алексей Балакирев подал в областной суд апелляционную жалобу на приговор. 7 июня апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменения.
Теперь мужчина подал жалобу в Верховный Суд РФ. Ее зарегистрировали 15 февраля 2022 г. и позже передали в 4-й судебный состав УК ВС. Далее жалоба поступит судье, и он назначит дату заседания.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.