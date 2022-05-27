Верховный Суд РФ рассмотрит жалобу на приговор мужчине, бросившему гранату в жену и полицейских

Жалоба бросившего гранату в жену и правоохранителей Алексея Балакирева на приговор Самарского облсуда поступила в Верховный Суд РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, вечером 27 июля 2020 г. нетрезвый Балакирев пришел к жене в квартиру на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Когда в квартиру входили полицейские, которых вызвали соседи, мужчина бросил в них гранату. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.

Самарский облсуд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По совокупности преступлений мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 50 тыс. руб. и ограничение свободы после освобождения на полтора года.

5 апреля Алексей Балакирев подал в областной суд апелляционную жалобу на приговор. 7 июня апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменения.

Теперь мужчина подал жалобу в Верховный Суд РФ. Ее зарегистрировали 15 февраля 2022 г. и позже передали в 4-й судебный состав УК ВС. Далее жалоба поступит судье, и он назначит дату заседания.