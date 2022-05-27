Группа организаторов игорного бизнеса из Самары получила условные сроки

В Самаре вынесли приговор нескольким организаторам азартных игр. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В июле 2021 г. один из самарцев предложил знакомому заняться организацией азартных игр. Руководитель "бизнеса" подобрал помещение и контролировал финансовые затраты. Подельник должен был контролировать процесс и представлять финансовые отчеты. Позже в состав группы вошли администраторы.

Игорное заведение располагалось на цокольном этаже жилого дома на ул. Нагорной. С июля по октябрь 2021 г. организаторы получили доход более 100 тыс. рублей.

Суд назначил организатору "бизнеса" полтора года лишения свободы условно, а его подельникам - по году.