В ближайшие три года в Самарской области будет построено более 80 км газопроводов

В четверг, 26 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации. В режиме видеоконференцсвязи в работе совещания приняли участие представители ООО "Газпром газификация", ООО "Газпром проектирование" и ООО "Газпром межрегионгаз".

Напомним, в декабре 2020 года губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером подписана программа газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы. В рамках программы планируется выполнить мероприятия по газификации, направленные как на строительство межпоселковых газопроводов к отдельным населенным пунктам области, расположенным в муниципальных районах Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сызранский, так и на решение фундаментальных задач по модернизации существующих и строительству новых газораспределительных станций.

"В ближайшие три года с помощью компании "Газпром" в регионе будет построено более 80 км газопроводов, что позволит дополнительно газифицировать более двух тысяч домовладений в небольших населенных пунктах. В настоящее время программа активно реализуется. В рамках ее исполнения стороны взяли на себя целый ряд обязательств, - отметил Виктор Кудряшов. - Обязательства правительства региона - содействие в подготовке документации по планировке территорий, разрешительной документации, где она необходима, вопросы синхронизации работ, связанных с газификацией региона".

Программа включает 16 мероприятий, в том числе модернизацию пяти газораспределительных станций, строительство 11 межпоселковых газопроводов, одной газораспределительной станции и газопровода-отвода. Уже практически готовы межпоселковые газопроводы к поселку Дружба и к селу Смолькино муниципального района Сызранский, проводятся их испытания на герметичность.

Будут построены газопровод-отвод и газораспределительная станция в селе Лопатино (м.р. Волжский), межпоселковые газопроводы от ГРС в Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения м.р. Волжский и г.о. Самара.

Также в программу включены новые мероприятия по проектированию и строительству шести межпоселковых газопроводов - для газификации поселков Красный Миронов и Передовой м.р. Сызранский, п. Привольный Безенчукского района, для газоснабжения малоэтажной застройки "Сокские зори" Красноярского района, газопровода для переподключения потребителей населенных пунктов Ставропольского района. В Волжском районе газопровод соединит с. Рождествено с п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна.

В целях выполнения обязательств региона в инвестиционные программы газораспределительных организаций Самарской области в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности включены необходимые мероприятия по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей. Проектирование и строительство объектов, предусмотренных графиком синхронизации выполнения программы газификации Самарской области в 2022 году, ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком.

На совещании со стороны компании "Газпром" прозвучала просьба ускорить утверждение документов территориального планирования. Председатель областного правительства дал соответствующее поручение министерству строительства Самарской области.

"Главный эффект от программы - в том, что строительство газопроводов и реконструкция газораспределительных станций позволят подключить к газу дополнительных потребителей. Сегодня мы активно работаем с инвесторами, которые готовы строить заводы по производству сжиженного природного газа. Конечно, инвесторы очень ждут, когда появится ресурс от газораспределительной станции. Газпром нам такой ресурс готов предоставить. А это новые рабочие места, налоги в бюджет, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Общий объем программы оценивается в сумму более 3,5 млрд рублей. Все работы идут строго по графику, и мы рассчитываем, что по большинству объектов справимся с задачей раньше установленного срока. Сегодня компании, которые занимаются строительством газопроводов и реконструкцией объектов, это подтвердили".