В ближайшие три года в Самарской области будет построено более 80 км газопроводов

В четверг, 26 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации. В режиме видеоконференцсвязи в работе совещания приняли участие представители ООО "Газпром газификация", ООО "Газпром проектирование" и ООО "Газпром межрегионгаз".
Напомним, в декабре 2020 года губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером подписана программа газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы. В рамках программы планируется выполнить мероприятия по газификации, направленные как на строительство межпоселковых газопроводов к отдельным населенным пунктам области, расположенным в муниципальных районах Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сызранский, так и на решение фундаментальных задач по модернизации существующих и строительству новых газораспределительных станций.
"В ближайшие три года с помощью компании "Газпром" в регионе будет построено более 80 км газопроводов, что позволит дополнительно газифицировать более двух тысяч домовладений в небольших населенных пунктах. В настоящее время программа активно реализуется. В рамках ее исполнения стороны взяли на себя целый ряд обязательств, - отметил Виктор Кудряшов. - Обязательства правительства региона - содействие в подготовке документации по планировке территорий, разрешительной документации, где она необходима, вопросы синхронизации работ, связанных с газификацией региона".
Программа включает 16 мероприятий, в том числе модернизацию пяти газораспределительных станций, строительство 11 межпоселковых газопроводов, одной газораспределительной станции и газопровода-отвода. Уже практически готовы межпоселковые газопроводы к поселку Дружба и к селу Смолькино муниципального района Сызранский, проводятся их испытания на герметичность.
Будут построены газопровод-отвод и газораспределительная станция в селе Лопатино (м.р. Волжский), межпоселковые газопроводы от ГРС в Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения м.р. Волжский и г.о. Самара.
Также в программу включены новые мероприятия по проектированию и строительству шести межпоселковых газопроводов - для газификации поселков Красный Миронов и Передовой м.р. Сызранский, п. Привольный Безенчукского района, для газоснабжения малоэтажной застройки "Сокские зори" Красноярского района, газопровода для переподключения потребителей населенных пунктов Ставропольского района. В Волжском районе газопровод соединит с. Рождествено с п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна.
В целях выполнения обязательств региона в инвестиционные программы газораспределительных организаций Самарской области в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности включены необходимые мероприятия по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей. Проектирование и строительство объектов, предусмотренных графиком синхронизации выполнения программы газификации Самарской области в 2022 году, ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком.
На совещании со стороны компании "Газпром" прозвучала просьба ускорить утверждение документов территориального планирования. Председатель областного правительства дал соответствующее поручение министерству строительства Самарской области.
"Главный эффект от программы - в том, что строительство газопроводов и реконструкция газораспределительных станций позволят подключить к газу дополнительных потребителей. Сегодня мы активно работаем с инвесторами, которые готовы строить заводы по производству сжиженного природного газа. Конечно, инвесторы очень ждут, когда появится ресурс от газораспределительной станции. Газпром нам такой ресурс готов предоставить. А это новые рабочие места, налоги в бюджет, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Общий объем программы оценивается в сумму более 3,5 млрд рублей. Все работы идут строго по графику, и мы рассчитываем, что по большинству объектов справимся с задачей раньше установленного срока. Сегодня компании, которые занимаются строительством газопроводов и реконструкцией объектов, это подтвердили".
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.