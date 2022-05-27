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В Самарской области появится областная программа экологического воспитания Правительство региона и КбшЖД объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов Самарская область будет развивать сотрудничество с Турцией В ближайшие три года в Самарской области будет построено более 80 км газопроводов Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию

Облправительство Власть и политика

В ближайшие три года в Самарской области будет построено более 80 км газопроводов

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации. В режиме видеоконференцсвязи в работе совещания приняли участие представители ООО "Газпром газификация", ООО "Газпром проектирование" и ООО "Газпром межрегионгаз".

Напомним, в декабре 2020 года губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером подписана программа газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы. В рамках программы планируется выполнить мероприятия по газификации, направленные как на строительство межпоселковых газопроводов к отдельным населенным пунктам области, расположенным в муниципальных районах Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сызранский, так и на решение фундаментальных задач по модернизации существующих и строительству новых газораспределительных станций.

"В ближайшие три года с помощью компании "Газпром" в регионе будет построено более 80 км газопроводов, что позволит дополнительно газифицировать более двух тысяч домовладений в небольших населенных пунктах. В настоящее время программа активно реализуется. В рамках ее исполнения стороны взяли на себя целый ряд обязательств, - отметил Виктор Кудряшов. - Обязательства правительства региона - содействие в подготовке документации по планировке территорий, разрешительной документации, где она необходима, вопросы синхронизации работ, связанных с газификацией региона".

Программа включает 16 мероприятий, в том числе модернизацию пяти газораспределительных станций, строительство 11 межпоселковых газопроводов, одной газораспределительной станции и газопровода-отвода. Уже практически готовы межпоселковые газопроводы к поселку Дружба и к селу Смолькино муниципального района Сызранский, проводятся их испытания на герметичность.

Будут построены газопровод-отвод и газораспределительная станция в селе Лопатино (м.р. Волжский), межпоселковые газопроводы от ГРС в Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения м.р. Волжский и г.о. Самара.

Также в программу включены новые мероприятия по проектированию и строительству шести межпоселковых газопроводов - для газификации поселков Красный Миронов и Передовой м.р. Сызранский, п. Привольный Безенчукского района, для газоснабжения малоэтажной застройки "Сокские зори" Красноярского района, газопровода для переподключения потребителей населенных пунктов Ставропольского района. В Волжском районе газопровод соединит с. Рождествено с п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна. 

В целях выполнения обязательств региона в инвестиционные программы газораспределительных организаций Самарской области в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности включены необходимые мероприятия по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей. Проектирование и строительство объектов, предусмотренных графиком синхронизации выполнения программы газификации Самарской области в 2022 году, ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком.

На совещании со стороны компании  "Газпром" прозвучала просьба ускорить утверждение документов территориального планирования. Председатель областного правительства дал соответствующее поручение министерству строительства Самарской области. 

"Главный эффект от программы - в том, что строительство газопроводов и реконструкция газораспределительных станций позволят подключить к газу дополнительных потребителей. Сегодня мы активно работаем с инвесторами, которые готовы строить заводы по производству сжиженного природного газа. Конечно, инвесторы очень ждут, когда появится ресурс от газораспределительной станции. Газпром нам такой ресурс готов предоставить. А это новые рабочие места, налоги в бюджет, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Общий объем программы оценивается в  сумму более 3,5 млрд рублей. Все работы идут строго по графику, и мы рассчитываем, что по большинству объектов справимся с задачей раньше установленного срока. Сегодня компании, которые занимаются строительством газопроводов и реконструкцией объектов, это подтвердили".

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

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Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

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