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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары дала добро на строительство 34-этажного дома напротив ТОЦ "Вертикаль"

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары разрешила отклониться от предельных параметров строительства ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй" Владимира Аветисяна при возведении двух высоток на территории ГПЗ-4 напротив ТОЦ "Вертикать". Соответствующее постановление в субботу, 28 мая, опубликовано на сайте горадминистрации.

Фото: samadm.ru

На участке в 1 га мэрия разрешила отклониться от параметров разрешенного строительства и возвести здания высотой до 130 м с 0,7 парковочного места на квартиру. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составит 55%.

Напомним, "Сигма-Строй" планирует построить ЖК из двух корпусов в 22 и 34 этажа, поставленных на общий трехэтажный стилобат. В комплексе предполагаются подземный паркинг на 282 места и закрытый от посторонних внутренний двор.

На публичных слушаниях 35 участников высказались против реализации этого проекта. Его противники обращали внимание на проблемы с транспортной и социальной инфраструктурой в этом районе, а также указывали на необходимость комплексной застройки всей территории ГПЗ-4. Поступило и коллективное обращение в поддержку проекта с 95 подписантами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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