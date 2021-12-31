На публичных слушаниях самарцы проголосовали против строительства трех высотных ЖК

27 декабря в Самаре прошли очередные общественные обсуждения, на которых жителям предлагали проголосовать за появление новых высотных жилых комплексов в нескольких районах города. По трем из четырех проектов участники обсуждений выразили отрицательное мнение.

Первый проект касался застройки в районе ипподрома. Ранее застройщик ООО "СЗ Стройсервис" представил архитектурную концепцию многоэтажного жилого комплекса, который планирует возвести на территории бывшего ипподрома. Речь идет об участке площадью 8842 кв. м, расположенном на Московском шоссе в Промышленном районе.

Участники публичных слушаний выступили против.

"В переполненном районе строить еще одну многоэтажку — очень плохое решение. Огромная нагрузка на сады, школы, общественный транспорт. Особенно остро стоит проблема со школами, ближайшая, № 124, переполнена и не может принять всех желающих! Где будут дети из этого дома учиться? К тому же жилой комплекс абсолютно не вписывается в архитектуру района и будет портить вид архитектурного ансамбля (церковь, самолет)", — считает Э. Моисеева.

"Транспортная развязка в данном месте сильно перегружена в часы пик, кольцо не справляется, если будет организован еще один съезд к жилым домам, то дорожная обстановка только усугубится. Максимально возможная застройка — 3 этажа, не более, и лучше всего не жилье, — добавляет А. Капустин.

Жители уверены: микрорайону нужны не новые бетонные высотки, а зеленые зоны.

Всего в поддержку проекта поступило два мнения, против — 92.

Второй проект, подвергшийся во время общественных обсуждений критике, — от ООО "СЗ Сигма-строй". Ранее архитектурную концепцию жилого комплекса презентовала компания Владимира Аветисяна на территории ГПЗ-4, напротив ТОЦ "Вертикаль" на Московском шоссе.

"В данной местности серьезные проблемы с инфраструктурой и, в особенности, с транспортной доступностью. Московское шоссе на кольце с Луначарского постоянно в пробке. Нельзя допустить столь высотные здания в данном районе. Снизить максимальный процент застройки до 35 и не разрешать отклоняться от пропорции одно машиноместо на квартиру", — полагает Д. Усачев.

"Отрицательное мнение, — поддерживает другой участник обсуждений О. Егоров. — Застройка такой огромной территории как 4-ГПЗ должна решаться комплексно. С размещением соответствующей социальной инфраструктуры на участке. В альбоме есть схема, на которой показаны школы. Но, по факту в данных школах вряд ли есть свободные места, скорее всего, как и везде в городе, в них невозможно попасть даже жителям существующих домов. То же самое касается и больниц, поликлиник. А детские сады? По действующим нормативам детские сады должны располагаться в радиусе 300 м. Кроме того, детям ходить в школу (даже если там будут свободные места), переходя каждый день по несколько раз такую серьезную магистраль, просто опасно. Повторюсь, территорию 4 ГПЗ нужно решать комплексно, с привлечением различных специалистов, не только архитекторов, но и экономистов, социологов и т. д.".

Против высказались 35 человек, за — семеро участников обсуждений.

Третий проект представил ООО "Юниверс-Строй". Компания намеревалась возвести в 129-м квартале, в границах ул. Самарской, Маяковского, Садовой, Чкалова, семь секций высотой от 6 до 17 этажей и паркинг на 624 машины.

Но и эта затея не нашла поддержки среди самарцев.

"Квартальная застройка центральной части города, обновляемая новыми жилыми комплексами, должна развиваться по пути разумной реконструкции свободных территорий. Важнейший аспект — это этажность, увеличение которой (под давлением финансовых интересов застройщиков), приводит к разрушению масштаба городской среды", — уверена Р. Хабибуллина.

Другой участник обсуждений, Е. Захаров, и вовсе считает застройку варварской: "Это просто варварская застройка. Она никак не соответствует возможностям генплана на этом участке. Транспортная сеть не рассчитана на дополнительную нагрузку. Квартал не имеет должной социальной и инженерной инфраструктуры для такой нагрузки. Плотность предлагаемой застройки при этом запредельная. Нет ни дворов, ни открытых пространств для отдыха жителей. Плотность жителей запредельная. Окна в окна".

Положительно о проекте высказались всего пятеро человек, еще 64 жителя проголосовали против.

Последний из представленных на общественных обсуждениях проектов касался многоэтажной жилой застройки за аутлет-моллом LETOUT (ранее ТРК "Московский") на площади в 7 га. Инициатива принадлежит ООО "Специализированный застройщик "Ракита", аффилированному девелоперу Виктору Суркову.

Проектом была предусмотрена одна парковка на две квартиры, но участники обсуждений сочли такой процент парковок слишком низким:

"Тут будут жить люди, которым для жизни необходим автомобиль. Нельзя уменьшать количество парковок", "Объект удален от города, 0,5 -м на квартиру — недопустимо", "Как можно делать 0.5 паковочных мест, когда их везде и всегда не хватает? Чтобы потом заработать на эвакуации неправильно припаркованных машин? Или чтобы жильцы парковались на близлежащих дачах?".

Во время обсуждений в поддержку проекта поступило всего 5 положительных мнений при 34 отрицательных, однако в письменном виде в департамент градостроительства поступило несколько коллективных обращений, в т. ч. от ООО "Виктор и Ко Московский", где более 40 человек поддержали строительство с одной парковкой на две квартиры.