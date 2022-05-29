Тольяттинца ограбили у банкомата

В Тольятти задержали 28-летнего мужчину по подозрению в грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Жертвой злоумышленника стал 35-летний тольяттинец. Потерпевший решил воспользоваться банкоматом, чтобы положить деньги себе на карту. Когда он положил 2 тыс. руб. в купюроприемник, неизвестный неожиданно схватил их и скрылся.
На записях камер видеонаблюдения правоохранители узнали давнего знакомого — мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что приметил жертву в комиссионном магазине, где тот получил деньги. После этого преступник преследовал потерпевшего до банкомата. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне