Тольяттинца ограбили у банкомата

В Тольятти задержали 28-летнего мужчину по подозрению в грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой злоумышленника стал 35-летний тольяттинец. Потерпевший решил воспользоваться банкоматом, чтобы положить деньги себе на карту. Когда он положил 2 тыс. руб. в купюроприемник, неизвестный неожиданно схватил их и скрылся.

На записях камер видеонаблюдения правоохранители узнали давнего знакомого — мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что приметил жертву в комиссионном магазине, где тот получил деньги. После этого преступник преследовал потерпевшего до банкомата. Возбуждено уголовное дело.