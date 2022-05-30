За выходные 77 водителей в Самарской области задержаны пьяными за рулем

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие дни, с 27 по 29 мая, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 77 водителей.

За истекшие пять дней сотрудники полиции выявили на дорогах губернии 21 водителя без водительских удостоверений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечено 305 автомобилистов.

Во время рейдовых мероприятий выявлено 69 нарушителей правил перевозки детей, все они привлечены сотрудниками ГИБДД к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Использование ремней безопасности проигнорировал 341 водитель.

В результате мероприятий выявлено 176 правонарушений со стороны пешеходов и 147 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.