За выходные 77 водителей в Самарской области задержаны пьяными за рулем

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие дни, с 27 по 29 мая, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 77 водителей.
За истекшие пять дней сотрудники полиции выявили на дорогах губернии 21 водителя без водительских удостоверений.
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечено 305 автомобилистов.
Во время рейдовых мероприятий выявлено 69 нарушителей правил перевозки детей, все они привлечены сотрудниками ГИБДД к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Использование ремней безопасности проигнорировал 341 водитель.
В результате мероприятий выявлено 176 правонарушений со стороны пешеходов и 147 - со стороны водителей.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.
Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !