Правительство региона и КбшЖД объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов

В пятницу, 27 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание с руководством подразделений Куйбышевской железной дороги, руководителями министерств и ведомств и главами отдельных муниципалитетов по реализации совместных проектов и решению проблемных вопросов.
Стороны рассмотрели возможность запуска дополнительных электропоездов по направлению Самара - Водинская. Этот маршрут обслуживает в том числе жителей поселка Крутые Ключи. В утренние часы поезда в направлении Самары идут с полной нагрузкой, и еще один рейс значительно улучшил бы транспортное обеспечение жителей микрорайона. Это потребует выделения дополнительного финансирования в виде субсидий из областного бюджета.
Ранее председатель областного правительства поручал проанализировать загрузку поездов в разное время суток. Как выяснилось, во второй половине дня электрички ходят наполовину пустыми. Один из вариантов решения вопроса - отмена одного непопулярного рейса и организация дополнительного утреннего маршрута за счет экономии средств. Виктор Кудряшов поручил дополнительно проработать вопрос, учесть мнение жителей массива. Если они посчитают вечерний рейс необходимым, минтранс вернется к идее организации дополнительного маршрута за счет субсидии.
Обсудили и тему благоустройства платформы Ягодная - именно отсюда жители Ключей отправляются на работу. Председатель правительства поставил задачу администрации Самары обязательно отремонтировать площадку и тротуары в этом году, до осени.
На совещании было принято решение, которое улучшит транспортное сообщение с Тольятти. Будет продлен маршрут электрички "Ласточка" до Тольяттинского железнодорожного вокзала (сейчас скоростной электропоезд ходит до Жигулевска). Для удобства пассажиров рассматривают и продление маршрутов городского общественного транспорта до железнодорожного вокзала Тольятти. При этом глава кабмина сделал акцент на синхронизации маршрутов с расписанием электропоездов, чтобы автобусы приезжали к моменту прибытия электрички. Это потребует от муниципалитета Тольятти дополнительных усилий.
"Я предлагаю этот вопрос решить таким образом: продлить этот маршрут в порядке эксперимента. Давайте возьмем период в три месяца и оценим. Если все будет удачно и люди привыкнут к этому маршруту, увеличится пассажиропоток, то на системной основе мы будем это продолжать", - обратился Виктор Кудряшов к руководству Тольятти.
Прозвучала хорошая новость для любителей туризма: по области будет уже на регулярной основе курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. В прошлом году были организованы пилотные чартерные рейсы ретро-транспорта, они пользовались большой популярностью у туристов.
"Маршрут будет использовать экономически обоснованный тариф, субсидии от министерства транспорта не потребуется, считаю, что данный маршрут будет привлекательным для жителей Самарской области, для жителей соседних регионов и туристических сообществ", - отметил начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений КбшЖД Алексей Ситников.
Глава правительства поставил задачу министерству туризма региона - продолжить работу над проектом вместе с КбшЖД, организовать деятельность экскурсоводов, продумать содержательное наполнение маршрута.
Строительство социального объекта на паритетных началах - еще одно важное направление совместной работы КбшЖД и областных властей. Планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем на площади 18 гектаров на территории Кинеля. Председатель правительства поручил в течение двух недель представить на рассмотрение два проекта ФОКа - с бассейном и без.
"Городу, безусловно, нужен такой спортивный объект. И хотя ситуация с бюджетом достаточно напряженная, будем изыскивать средства. Мы очень заинтересованы в реализации проекта", - подчеркнул глава кабмина.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.