Правительство региона и КбшЖД объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов

В пятницу, 27 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание с руководством подразделений Куйбышевской железной дороги, руководителями министерств и ведомств и главами отдельных муниципалитетов по реализации совместных проектов и решению проблемных вопросов.

Стороны рассмотрели возможность запуска дополнительных электропоездов по направлению Самара - Водинская. Этот маршрут обслуживает в том числе жителей поселка Крутые Ключи. В утренние часы поезда в направлении Самары идут с полной нагрузкой, и еще один рейс значительно улучшил бы транспортное обеспечение жителей микрорайона. Это потребует выделения дополнительного финансирования в виде субсидий из областного бюджета.

Ранее председатель областного правительства поручал проанализировать загрузку поездов в разное время суток. Как выяснилось, во второй половине дня электрички ходят наполовину пустыми. Один из вариантов решения вопроса - отмена одного непопулярного рейса и организация дополнительного утреннего маршрута за счет экономии средств. Виктор Кудряшов поручил дополнительно проработать вопрос, учесть мнение жителей массива. Если они посчитают вечерний рейс необходимым, минтранс вернется к идее организации дополнительного маршрута за счет субсидии.

Обсудили и тему благоустройства платформы Ягодная - именно отсюда жители Ключей отправляются на работу. Председатель правительства поставил задачу администрации Самары обязательно отремонтировать площадку и тротуары в этом году, до осени.

На совещании было принято решение, которое улучшит транспортное сообщение с Тольятти. Будет продлен маршрут электрички "Ласточка" до Тольяттинского железнодорожного вокзала (сейчас скоростной электропоезд ходит до Жигулевска). Для удобства пассажиров рассматривают и продление маршрутов городского общественного транспорта до железнодорожного вокзала Тольятти. При этом глава кабмина сделал акцент на синхронизации маршрутов с расписанием электропоездов, чтобы автобусы приезжали к моменту прибытия электрички. Это потребует от муниципалитета Тольятти дополнительных усилий.

"Я предлагаю этот вопрос решить таким образом: продлить этот маршрут в порядке эксперимента. Давайте возьмем период в три месяца и оценим. Если все будет удачно и люди привыкнут к этому маршруту, увеличится пассажиропоток, то на системной основе мы будем это продолжать", - обратился Виктор Кудряшов к руководству Тольятти.

Прозвучала хорошая новость для любителей туризма: по области будет уже на регулярной основе курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. В прошлом году были организованы пилотные чартерные рейсы ретро-транспорта, они пользовались большой популярностью у туристов.

"Маршрут будет использовать экономически обоснованный тариф, субсидии от министерства транспорта не потребуется, считаю, что данный маршрут будет привлекательным для жителей Самарской области, для жителей соседних регионов и туристических сообществ", - отметил начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений КбшЖД Алексей Ситников.

Глава правительства поставил задачу министерству туризма региона - продолжить работу над проектом вместе с КбшЖД, организовать деятельность экскурсоводов, продумать содержательное наполнение маршрута.

Строительство социального объекта на паритетных началах - еще одно важное направление совместной работы КбшЖД и областных властей. Планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем на площади 18 гектаров на территории Кинеля. Председатель правительства поручил в течение двух недель представить на рассмотрение два проекта ФОКа - с бассейном и без.

"Городу, безусловно, нужен такой спортивный объект. И хотя ситуация с бюджетом достаточно напряженная, будем изыскивать средства. Мы очень заинтересованы в реализации проекта", - подчеркнул глава кабмина.