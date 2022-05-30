Митинг-концерт дал старт VIII Всеармейскому фестивалю ансамблей песни и пляски в Самаре

В понедельник, 30 мая, в областной столице на 2-й очереди набережной прошел митинг-концерт в поддержку военной спецоперации на Украине. Мероприятие стало стартом VIII Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски.

Самара встретила 11 коллективов ансамблей песни и пляски ВС РФ - около 600 артистов из разных городов России от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Североморска. Они готовы показать свое мастерство и побороться за звание лучшего ансамбля Вооруженных Сил нашей страны.

Жителей Самарского региона на протяжении нескольких дней ждут выступления военных артистов на разных концертных площадках. Услышат их и курсанты военных училищ, и солдаты, которые сейчас проходят лечение в военном госпитале.

Фестиваль торжественно открыли начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Михаил Досугов и заместитель председателя правительства области Александр Фетисов.

Приветствие участникам фестиваля направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Проведение столь масштабного мероприятия на территории нашего региона во многом обусловлено богатым культурным потенциалом, крепким воинским духом и патриотизмом, которыми славится Самарская область. Военные творческие коллективы всегда играли особую роль и были востребованы во все времена. И сейчас, когда Россия восстанавливает справедливость, защищает миллионы людей от геноцида и насилия, крайне важно поддерживать и поднимать боевой дух наших военнослужащих".

В рамках фестиваля 30 и 31 мая пройдет Всероссийский отборочный этап конкурса "Армия культуры", а по его результатам будет сформирована сборная команда ВС РФ, которая примет участие в армейских международных играх 2022 года.

"Принимать в своем городе лучшие ансамбли песни и пляски военных округов страны, разных видов войск - это большая радость и уникальная возможность увидеть и услышать выступления профессиональных артистов, изо дня в день в ходе "творческой" службы оттачивающих свое мастерство", - отметил губернатор.

Александр Фетисов на открытии фестиваля рассказал о работе в городе Снежное ДНР, откуда несколько дней назад вернулась самарская делегация во главе с Дмитрием Азаровым. Там областные власти провели встречи с руководством Донецкой Республики, с российскими военными и жителями города Снежное, сотрудничество с которым официально оформила Самарская область.

Зампредседателя правительства отметил, что в Снежном уже начали работать порядка 40 специалистов из Самарской области в самых разных отраслях - от ЖКХ до медицины, доставлена необходимая специализированная техника.

Один из гостей Самары из Нижнего Новгорода - начальник ансамбля песни и пляски Приволжского округа подполковник Алексей Косых. Он рассказал, что в Самару из этого региона приехали восемь артистов - две вокалистки, четыре танцора и дуэт баянистов: "Зрителей ждут замечательные номера и по вокалу, и по хореографии, и по инструментальной музыке. Это большой праздник, потому что все ансамбли съезжаются и делятся опытом. Это вдохновение и сплочение".