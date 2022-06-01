Николай Ренц: "Тольятти удалось сократить долги на 400 млн рублей"

Как прошел первый год на посту главы Тольятти, каковы приоритеты в работе, как санкции отразились на АвтоВАЗе, решаются ли экологические проблемы промышленных территорий и какие приятные сюрпризы ждут жителей к Дню города - в интервью Волга Ньюс рассказал Николай Ренц.

- Вы возглавили администрацию Тольятти в апреле прошлого года. Можете поделиться своими впечатлениями, открытиями?

- Я пока, мне кажется, не погружен в проблематику настолько, насколько бы мне этого хотелось. Но я не стесняюсь этого говорить и если чего-то не понимаю - прошу коллег пояснить, рассказать, повторить.

Если говорить об ощущениях, то их можно охарактеризовать фразой "из огня да в полымя" - из работы в системе здравоохранения в период пандемии попал в другую сферу, где много своих сложностей.

Буквально через два месяца после того как я пришел, у нас загорелся лес. Это было для нас очень жестким испытанием, которое, несмотря на серьезные потери (мы все-таки потеряли 200 га леса, высаженного в 2011-2012 годах), несет и свой позитив, как бы это странно ни звучало.

Конечно, я чрезвычайно драматически внутренне все это переживал, но мы не дали распространиться огню, нам не пришлось никого эвакуировать, и мы не потеряли ни одного строения.

Сейчас, когда горят леса и дома в Сибири, я представляю, как тяжело с этим бороться. Я искренне им сочувствую. Даже в нашем маленьком лесу иногда было просто невозможно проехать к очагу пожара. А если дать лесному пожару распространиться, то его практически невозможно будет остановить.

Пожары стали для меня показательной ситуацией - как много людей готовы откликнуться и помочь в беде. Например, это те, кто вызвался кормить, поить, обеспечивать пожарных всем необходимым. Я понял, что ради людей, ради жителей этого города надо стараться и быть их достойным.

Это было первое испытание для меня.

Второе серьезное испытание - спад экономики на фоне пандемии. Большое количество бизнесов серьезно пострадало: торговля, рестораны. Серьезные убытки понесло наше пассажирское предприятие АТП-3 - мы вынуждены были выпускать большее число автобусов, чтобы люди меньше контактировали между собой. Убытки АТП-3 в этих условиях составили порядка 60 млн рублей.

Еще одной проверкой стали сильные снегопады. При этом у нас не было ни одного дня, когда бы мы не смогли привезти людей на работу или не смогли доставить продукты питания в магазины, или не смогла бы проехать машина скорой помощи. Несмотря на то что уровень снега был выше среднегодовых значений почти на 75%, мы с этим справились.

- Что считаете главным в вашей работе?

- Главной задачей для себя я вижу обязанность сплотить людей, работать активно и выполнить все, что намечено по всем направлениям.

Я считаю, что нам это удается, но тут не лично моя заслуга. У нас активно, слаженно работает вся система городской власти, за что я признателен коллегам.

Мы так смогли выстроить нашу бюджетную работу, что не был ликвидирован ни один вид социальной помощи - а у нас их много. И пусть это не относится к полномочиям города, но мы не считаем возможным от них отказываться.

Например, государство сейчас бесплатно кормит детей с 1 по 4 классы. А по поводу 5-11 классов муниципалитет в свое время (с 2004 года) решил, что всех детей из семей с низкими доходами будет кормить сам, и сейчас город кормит 3,5 тысячи семей.

Николай Ренц: "У нас нет намерений увеличивать тариф на содержание муниципальных жилых помещений" Администрация Тольятти не намерена в ближайшей перспективе увеличивать стоимость содержания муниципального жилфонда, занимаемого гражданами по договорам социального найма. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил глава города Николай Ренц.

И таких видов социальной поддержки у нас на 150 млн рублей. Мы их не сократили, а даже добавляли: к примеру, сейчас приняли решение о выплате стипендий студентам медицинских вузов.

При этом нам удалось хорошо поработать с городским долгом - мы планировали в начале года уменьшить его на 200 млн рублей, а удалось на 400 млн. Это существенный шаг вперед по снижению долговой нагрузки на местный бюджет. И это тоже заслуга нашей администрации.

Долги - это иллюзия хорошей жизни, когда тебе кажется, что ты что-то можешь сделать. Жить надо по средствам. Пока нам это не удастся, мы не можем сами себя обеспечить.

- За счет чего удалось снизить долг?

- Мы активно работали над системой распределения расходов - рационально, точно, экономно. С другой стороны, мы работали над пополнением бюджета, активно выходили в суды. Мы практически на 26% больше выиграли судов по долгам и на 30% меньше проиграли.

Первый по значимости источник пополнения городского бюджета - НДФЛ. А второй - земля.

Бывали ситуации, когда люди пользовались той или иной городской собственностью, в том числе землей, но платили очень мало. Например, крупное частное учреждение имеет хорошие обороты, а за землю платит две тысячи рублей в год. Когда мы ввели новые коэффициенты, то размер платы возрос до 240 тысяч.

Мы стали активнее в этом плане работать. Конечно, получаем много критики в наш адрес, относимся к ней внимательно. Например, не стали повышать коэффициенты на землю под гаражными кооперативами - исходя из того, что ими владеют в основном пенсионеры, с точки зрения социальной справедливости это разумно.

Мы также активно возбуждали исполнительные производства по решениям судов. В общем, пытались выполнить и собрать в бюджет то, что положено нам по закону.

Мы эту работу точно продолжим. И будем делать все по закону. Если вы заключили с городом договор на аренду 60 кв. м, а на самом деле поставили объект в 100 кв. м, то мы точно с этим будем не согласны. Не надо с городской властью пытаться валять дурака.

Муниципалитет обладает обязанностью по исполнению достаточно широкого круга полномочий. И на это нужны деньги. Я серьезно переживаю, если нужно совершить некое действие - важное, актуальное, - а ресурсов у нас для этого нет. И где-то надо набраться терпения, где-то признать, что в ближайшие год, два, три мы этого не решим. Хотя хочется, чтобы было все хорошо - красиво, чисто и все развивалось.

На повестке огромное количество проблем: состояние школ и детских садов, прилегающих территорий, дворов, систем пожаротушения... Это все требует больших денег, а наши возможности пока не соответствуют нашим потребностям. Эта проблема общая для всей страны. Но важно не отчаиваться и в том, что ты делаешь, находить вдохновение.

В целом бюджет устроен так, что если бы не поддержка субъекта федерации в лице правительства Самарской области, то мы не смогли бы решить вопросы развития городской инфраструктуры. Можно сказать только спасибо, хотя нам бы хотелось больше.

- Какие программы финансируются за счет вышестоящих бюджетов?

- В первую очередь нам помогают с дорожным строительством, строительством социальной инфраструктуры - эти направления без поддержки регионального правительства и правительства РФ, конечно, не закрыть.

Новую дорогу по ул. Офицерской в Тольятти планируют открыть летом Новую дорогу по ул. Офицерской планируют открыть летом. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц в рамках прямого эфира в МЦУ Тольятти.

Так, если говорить о новых дорогах, мы планируем в этом году расторговать контракт по реконструкции дороги Тольятти - Приморский, где у нас вечные заторы. От правительства региона мы уже имеем целевые 168 млн рублей, часть средств придется добавлять. Работы должны будут завершиться в этом году.

Более того, мы завершаем проектирование дороги по улице Фермерской, а она соединит этот узел с Южным шоссе. Надеемся построить ее в течение 2023 года и ввести в эксплуатацию в 2024-м.

Для меня очень важно позволить инвесторам начать серьезное строительство за Московским проспектом. Там территория в первую очередь нуждается в инфраструктуре - дорогах, коммунальных сетях.

У нас есть планы по продолжению Ленинского проспекта за Московский проспект. И хотя это дело даже не ближайшего будущего - это направление принципиальное. Мы считаем, что правильно будет городу развивать жилищное строительство именно в ту сторону, а не в сторону Северного промузла.

- Привлечением инвесторов в Тольятти активно занимаются региональные власти. Ведет ли такую работу горадминистрация?

- Любой город борется за то, чтобы в нем появились новые компании. Основные преференции, конечно, создает правительство области. И надо отдать должное: наш регион в этом отношении - один из лидеров в РФ.

Наиболее важный проект, который мы подписали и сейчас ждем серьезной поддержки федерального правительства (из Фонда развития моногородов получим порядка 0,5 млрд рублей), - строительство завода по производству сыров "Карат".

Недавно губернатор Дмитрий Игоревич Азаров приезжал на новый распределительный центр Магнитогорского металлургического комбината, который работает в ОЭЗ "Тольятти". На территории Поволжья он будет распределять от 50 тыс. до 150 тысяч тонн металлопроката. Для потребителей за счет этого будут серьезно уменьшаться транспортные издержки.

Плюсом мы уже видим, как рядом строится еще один объект, где будет производиться первичная обработка металла - под чьи-то нужды его будут резать, рубить, делать заготовки и т.п. Такие сервисы вокруг сырьевого склада, как правило, рождаются в большом количестве.

Важно, что этот проект нельзя было сделать без железной дороги. Убедили РЖД и правительство области, и Дмитрий Игоревич лично этому уделил большое внимание. В итоге РЖД построили специальную ветку в ОЭЗ. После этого ОЭЗ приобрела совершенно другой инвестиционный потенциал. Наличие ж/д позволяет развивать те виды бизнеса, которым сложно пользоваться автотранспортом.

Так, компания "Эфко" сейчас строит крупнейший завод по выпуску растительных масел - а если бы не было ж/д, то они такое решение не приняли бы.

Нас это очень радует. Происходит диверсификация. Ведь мы - моногород, заточенный под автопром, это одновременно и сильное, и слабое наше место. Что и показали последние события, связанные, в первую очередь, с пандемией, с нарушениями поставок из стран Юго-Восточной Азии. Возникла проблема чипов, "электронных мозгов" для машин. С этой проблемой столкнулись не только в Тольятти, но и по всему миру.

Вторая часть интервью>>> Николай Ренц: "У Тольятти должно появиться свое лицо"