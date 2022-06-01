Николай Ренц: "У Тольятти должно появиться свое лицо"

Во второй части интервью с главой Тольятти Николаем Ренцем - о положении дел на АвтоВАЗе, о ситуации в ЖКХ, экологической повестке и благоустройстве.

Первая часть интервью>>> Николай Ренц: "Тольятти удалось сократить долги на 400 млн рублей"



- Какова ситуация на АвтоВАЗе?

- Сейчас из-за санкционных действий ситуация на АвтоВАЗе весьма сложная. Руководство завода заверяет меня, что - да, будет непростой период, но в итоге мы справимся. Безусловно, нас не оставит без внимания правительство РФ.

У меня в этом никаких сомнений нет. Более того, это позволит нам в будущем стать очень серьезным игроком российского рынка, потому что доступ другим автомобилям будет закрыт или цена на них будет настолько выше покупательной способности среднего жителя страны, что вазовская продукция будет очень востребованной.

Важно, что все технологии, производственные процессы, стандарты на ВАЗе соответствуют современным мировым требованиям. Те, кто пытается по этому поводу злословить, скорее всего, просто не были на АвтоВАЗе.

Когда на заводе возникли проблемы с поставками комплектующих, он продолжал выпускать автомобили хорошего качества. Потому что все стандарты, политика и процессы выстроены, уровень менеджмента на заводе также достаточно высок.

Справится с проблемами, я уверен, и Тольяттиазот. Да, сейчас есть сложности с реализацией продукции, стоят агрегаты. Но зато на заводе сделают сейчас то, что еще 20 лет назад собирались сделать, - формируется парк для ж/д перевозки аммиака. И уже к концу года рассчитывают пустить первые 500 цистерн, всего же их нужно около тысячи.

Так что у завода все будет нормально, даже если аммиакопровод, треть которого проходит по территории Украины, не будет запущен. Но я уверен, что он заработает.

Что касается других наших предприятий, то на них нет серьезного падения.

Важная отрасль - строительная. И здесь мы вынуждены стоять. Конечно, со своей стороны, мы будем всячески способствовать любым стройкам в Тольятти. Потому что стройка дает колоссальный экономический эффект для смежных отраслей. И сейчас мы с надеждой ждем снижения стоимости ипотеки, для этого есть определенные предпосылки.

И тут я хотел бы сказать о точечной застройке, которой люди часто недовольны. Однако надо смотреть на проблему шире. Говорят - вот в трубах низкое давление воды, мало тепла... А на самом деле за последние семь лет потребление тепла снизилось на 40%, а воды - на 60%. Соответственно, уменьшился слив в канализацию.

- По какой причине это произошло?

- Сработал комплекс факторов: приборы учета, регулирующая аппаратура, пластиковые окна. Все это вместе дало такой эффект, что ТЭЦ ВАЗа сегодня не может полностью продать то тепло, которое способна вырабатывать.

А по воде еще проще - мы стали экономить. Количество потребителей воды за последние 20 лет не изменилось. Но раньше белье полоскали в ванне, открывали кран - и вперед, а сейчас у всех посудомойки, стиральные машины, счетчики.

Поэтому коммунальных ресурсов у нас достаточно. Но что происходит? Мы идем осваивать новые территории, на которых нет социальной и коммунальной инфраструктуры. А в старых кварталах, где уже детей нет, все это осталось. И специалисты в градостроительстве по всей стране говорят - надо возвращаться в старые кварталы и строить там.

Москва начала реновацию, которая позволяет им снять огромное количество проблем. Я думаю, что Тольятти тоже надо смотреть в этом направлении. Тогда у нас появятся обновленные кварталы - благоустроенные, зеленые.

- В плотной застройке тоже ничего хорошего.

- Да, с этим связана и другая проблема - плотно строим, и грязный воздух из города перестало выдувать. Поэтому всегда надо смотреть на плюсы и минусы. Я не сторонник застройки детских площадок домами, я не об этом говорю. Я имею в виду, что если есть возможность строить - ресурсов у нас достаточно.

Идти в сторону реновации, конечно, нам пока не по средствам. Но думать в эту сторону все равно придется.

Нам уже сейчас говорят - Тольятти детские сады не нужны. Как так? Нам нужен детский сад в 14а квартале, в микрорайоне Калина, потому что там появляются новостройки. Но когда в правительстве берут общую массу детей и общее количество мест в детских садах, то оказывается, что в Тольятти проблем с детсадами нет.

Получается, что мы можем дать место, но маме перед работой придется 20-30 минут везти ребенка на маршрутке. Понятно, что люди этого не хотят.

"Жигулевскую долину" и ОЭЗ "Тольятти" посетил генконсул Турции В четверг, 26 мая, Тольятти посетил генеральный консул Турции в Казани господин Исмет Эрикан. Почетный гость региона посетил технопарк "Жигулевская долина" и особую экономическую зону "Тольятти". Двухдневный деловой визит организован Агентством по привлечению инвестиций Самарской области по инициативе областного правительства и министерства экономического развития региона.

Я к тому, что у любой проблемы есть варианты решения, со всеми вытекающими. Но мы должны смотреть не в сегодняшний, а в завтрашний день. Иначе мы в какой-то момент окажемся в очень сложной ситуации.

- Рынок труда в Тольятти как себя чувствует?

- У нас экономика сейчас чувствует себя не очень, в связи с санкциями и ситуацией, возникшей вследствие этого в автомобилестроении. Также обстоят дела и в Набережных Челнах, и в Нижнем Новгороде.

У нас есть скрытая безработица: неполная смена, не все линии работают, то есть рабочее место есть, но оно не обеспечивает тот доход, который бы человек получал, если бы все работало, как обычно.

Я уверен, что мы с этой проблемой справимся, вопрос - насколько быстро.

И все равно у нас сегодня вакансий в два раза больше, чем безработных. Но есть отрасли, которые находятся в зоне риска.

- Как вы оцениваете положение дел в сфере ЖКХ города? Удалось ли решить проблему с некачественной горячей водой в Автозаводском районе, которая в том числе стала причиной увольнения вашего предшественника на посту главы города?

- Если я скажу, что проблем ЖКХ в Тольятти нет, то навлеку на себя критику. Пока я не сидел в этом кресле, я многие вещи оценивал совершенно иначе. Например, осенью мы вступили в ценовую зону, а что это дает? Да, у нас рост тарифа будет на 1% выше, чем могло бы быть. Но, видя состояние городской инфраструктуры, я понимаю, зачем это нужно. Труба служит 25-30 лет, затем кратно возрастают риски возникновения на ней аварии. Где взять деньги, чтобы ее отремонтировать?

Государство предложило именно такую схему: мы готовы разрешить теплоснабжающим организациям поднять тариф, но вы обязаны все, что соберете сверх, потратить на перекладку сетей.

Этот проект рассчитан до 2035 года, и мы фактически все, что у нас аварийно опасное, должны будем заменить. И тогда не возникнет ситуации, когда зимой в горбольнице №5 у нас прорвало трубу диаметром 300 мм. Заваривать ее пришлось 12 часов, за это время температура в реанимации опустилась до 13 градусов. Еще немного - и мы начали бы терять больных. А перевезти такое количество лежачих пациентов в другие больницы невозможно, просто нет столько коек. Мы все поседели тогда, решая проблему.

В целом количество аварий на сетях у нас сейчас снижается, устранение прорывов идет по времени даже быстрее норматива.

В Тольятти хорошая дисциплина по оплате коммунальных услуг. Многие жители перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Были времена, когда собираемость была 70-80%, а сейчас под 90-95%.

Вопрос по некачественной горячей воде мы решили. Провели санацию систем ГВС в Автозаводском районе. Меняли рН, температуру. Проблема была связана с бактериями, которые жили в этих условиях. По согласованию с Роспотребнадзором мы на период санации изменили микроорганизмам среду обитания и уничтожили их. В итоге жалоб от жителей больше не поступает.

- Каково состояние жилого фонда в Тольятти?

- Из молодого города Тольятти превращается в город старшего поколения. Раньше в городе не было ни одного аварийного дома, а сейчас у нас их уже три. И мы вышли с инициативой о внесении изменений в программу переселения из аварийного жилья, обратиться к федеральным властям - потому что сегодня получить деньги можно только на те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года.

Сейчас постепенно меняется психология у людей, они становятся собственниками жилья, но сам дом почему-то считают собственностью ЖЭКа, хотя при этом в нем может не быть ни одной муниципальной квартиры. Все больше создается советов МКД, люди начинают активнее участвовать в управлении домом, все больше домов переходят либо к самоуправлению, либо в ТСЖ. Как правило, при таком управлении больше порядка.

Все чаще дома открывают собственные счета и уходят из фонда капремонта. Это выгодно для новых домов и крайне невыгодно для старых. Правда, с приходом нового руководства ФКР стало больше порядка, больше стали ремонтировать.

- В Тольятти всегда активно обсуждается экологическая повестка. Есть ли у вашей команды планы по этой тематике?

- Здесь у нас разнонаправленные тенденции. С одной стороны - предприятия, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду, серьезно снижают объем выбросов. Если в 1990-е годы у нас средний выброс в год в атмосферу был около 140 тысяч тонн, то сейчас - порядка 30.

Но у нас меняется климат: значительно выросло количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, то есть безветренных. В 2021 году их было 220, хотя 10 лет назад - 160 дней. Выросли средние температуры, как и во всем мире.

Уменьшилась скорость ветра. Причина - мы строимся, у нас выросли деревья. Это хорошо, но это препятствует проветриванию. И мы видим, что вихревые потоки кружатся внутри города, поднимаются вверх, и ветра, которые идут над городом, ударяясь об эти вихри, пролетают мимо. Воздух в городе не обновляется, хотя ветер есть. К тому же сменилась и роза ветров.

На утилизацию отходов бывшего ОАО "Фосфор" привлекут федеральные средства В понедельник, 7 февраля, представитель Совета Федерации РФ Андрей Кислов, сенатор от Самарской области и глава города Николай Ренц провели встречу, в ходе которой обсудили шаги, необходимые для начала процесса утилизации промышленных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" с последующей рекультивацией загрязненных земельных участков, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

У нас не решена проблема с "Фосфором". Несмотря на все совещания, общение с правительством РФ, нам не удалось серьезно продвинуться в этом направлении. Но мы не теряем надежды. Участки, на которых лежат фосфорсодержащие отходы, выкуплены третьими лицами, и это препятствует их включению в государственный реестр объектов накопленного вредного воздействия на окружающую среду. Ведем переговоры с собственниками, чтобы они согласились либо снести объекты, либо самостоятельно очистить участки.

Вопрос оказался гораздо сложнее, чем я полагал. Хотя нам удалось включить в этот реестр и получить деньги на утилизацию свалки напротив ВАЗа. Работы здесь уже начались. Летом мы также заключим договор на утилизацию огромной свалки около бывшего АвтоВАЗагрегата.

Мы ликвидировали на территории города более 28 несанкционированных свалок, но, к сожалению, они еще остались и появляются новые. Экологическая культура у населения низкая, вынужден это признать. Посмотрите, как все завалено строительным мусором - экономят несчастные копейки, вместо того чтобы отвезти на полигон. Мы будем и дальше продолжать ликвидировать свалки, хотя бюджет у нас дефицитный.

Мы многое успели, но хотелось бы сделать город чистым. Мне не нравится, как мы содержим дороги, как убираем грязь вдоль бордюров, но, к сожалению, здесь мы заложники ситуации. У нас единственный подрядчик на этих работах, и он таков, каков есть. Мы его уговариваем, а одновременно наказываем и штрафуем. Поэтому серьезно думаем об альтернативе, создании конкуренции или возрождении своей муниципальной службы.

На содержание дорог мы тратим 420 млн рублей в год, и пока на эти деньги больше нет желающих - это в три раза меньше на 1 кв. м, чем тратится в Самаре. Но нам негде взять дополнительные средства.

Мы знаем о программах наших предприятий по улучшению экологической обстановки, они нас радуют. Как только поступают жалобы на раздражающие запахи, мы отправляем на место передвижную экологическую лабораторию, которая замеряет множество параметров. Фактически мы за последний год увидели на стационарных постах только в 0,2% случаев превышение ПДК. При этом больше, чем в 1,5-2 раза, превышений не было отмечено. При измерениях передвижной лабораторией фиксировалось превышение ПДК в 0,7% случаев.

Но основной раздражающий фактор для горожан - запахи. Как говорят специалисты, запахи рождаются в том числе в новых атмосферных условиях - в безветренную погоду вещества, застаиваясь над городом, вступают в реакцию между собой и создают новые соединения.

Мы надеемся, что благодаря программам на предприятиях к 2024 году раздражающих запахов в городе не останется.

- Тольятти готовится к празднованию 285-летия, чем планируете порадовать горожан?

- Есть вещи, которые меня вдохновляют. Я не помню, кто сказал: уважение к минувшему отличает образованность от дикости. К сожалению, если мы зададим вопрос на улице: "Кто такой Тольятти?", то найдутся люди, которые не ответят. Многие даже не вспомнят имя этого человека - Пальмиро.

И мы нашли возможность, при поддержке горожан и "Ротари-клуба Тольятти", реализовать инициативу по созданию скульптурной композиции памяти Пальмиро Тольятти. К концу лета постараемся ее установить. Мне кажется, она будет очень необычной.

У нас в планах - восстановить уникальную мозаичную стелу "Радость труда". Кстати, наша знаменитая "Ладья" на кольце будет также безвозмездно передана муниципалитету.

Запомните мои слова: пройдет 100 лет, и в Тольятти будут ездить - смотреть на нашего Татищева работы замечательного скульптора Рукавишникова. Так же, как сейчас ездят во Флоренцию - смотреть на скульптуры Микеланджело. А еще у нас есть композиция "История транспорта", созданная внуком великого русского живописца Васнецова.

Также мы планируем обновить и набережную - там у нас будут самый длинный в Европе фонтан, уникальная детская площадка и потрясающее танцевальное поле.

В Тольятти должны быть уникальные места, узнаваемые и запоминающиеся. Из урбанистического города мы должны стать городом, в котором есть что посмотреть. У города должно появиться свое лицо.