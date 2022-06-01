Экс-директора нацпарка "Самарская Лука" приговорили к пяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти 31 мая огласил приговор теперь уже бывшему директору нацпарка "Самарская Лука" Александру Губернаторову.

Напомним, по версии следствия, он похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи нацпарку. Работы по благоустройству, на которые перечисляли деньги благотворители, проводились за счет предназначенных на эти цели бюджетных и внебюджетных средств. Все это происходило с 2012 по 2018 год. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей.

"Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей", - сообщали представители правоохранительных органов.

Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" вновь прекращено Уголовное дело, возбужденное после задержания двух госинспекторов нацпарка "Самарская Лука" по подозрению в незаконной охоте, вновь прекращено с формулировкой "за отсутствием события преступления". Данную информацию подтверждают источники в правоохранительных органах. Получить комментарий в СУ СК по Самарской области, где расследовалось дело, не удалось.

Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Губернаторова просили приговорить к семи годам лишения свободы и штрафу 150 тыс. рублей.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда.

Приговор еще не вступил в силу.