Экс-директора нацпарка "Самарская Лука" приговорили к пяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти 31 мая огласил приговор теперь уже бывшему директору нацпарка "Самарская Лука" Александру Губернаторову.
Напомним, по версии следствия, он похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи нацпарку. Работы по благоустройству, на которые перечисляли деньги благотворители, проводились за счет предназначенных на эти цели бюджетных и внебюджетных средств. Все это происходило с 2012 по 2018 год. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей.
"Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей", - сообщали представители правоохранительных органов.
Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".
Губернаторова просили приговорить к семи годам лишения свободы и штрафу 150 тыс. рублей.
Суд назначил ему пять лет лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда.
Приговор еще не вступил в силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.