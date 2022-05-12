Экс-директору нацпарка "Самарская Лука" запросили семь лет лишения свободы

В суде Центрального района Тольятти прошли прения сторон по уголовному делу теперь уже бывшего директора нацпарка "Самарская Лука" Александра Губернаторова.

По версии следствия, он похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи нацпарку. Работы по благоустройству, на которые перечисляли деньги благотворители, проводили за счет предназначенных на эти цели бюджетных и внебюджетных средств. Все это происходило с 2012 по 2018 год. По данным следствия, похитить Губернаторов мог около 10 млн рублей.

"Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей", — сообщали представители правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

"Губернаторова просят приговорить к семи годам лишения свободы и штрафу 150 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе суда Самарской области.

Суд должен вынести решение уже в ближайшее время.