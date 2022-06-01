ВТБ обеспечит полный доступ клиентов к своим цифровым документам

ВТБ первым на российском рынке предоставил своим клиентам непрерывный доступ ко всем документам, которые они подписали в банке цифровой подписью. Все файлы хранятся в разделе "Мои договоры" в ВТБ Онлайн — в том числе, в web-версии приложения. Новый сервис позволяет просмотреть, сохранить или распечатать необходимый документ, а также значительно сокращает использование бумажных носителей.
С помощью сервиса "Мои договоры" все клиенты ВТБ могут неограниченно скачивать, распечатывать или пересылать свои цифровые документы. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн и выбрать соответствующую вкладку. Запуск нового функционала стал возможен благодаря активному внедрению банком технологии цифрового подписания документов с марта прошлого года. На данный момент весь бумажный документооборот клиента и банка сокращается до одного листа — соглашения об использовании простой электронной подписи, которое подписывается в бумажном виде. Все остальные документы, необходимые для того, чтобы стать клиентом ВТБ, подписываются в электронном виде и также хранятся в разделе "Мои договоры".
"ВТБ ведет непрерывную работу по улучшению клиентского опыта. Отказ от бумажного документооборота ускоряет обслуживание и является экологичным решением. Даже на случай, когда у клиента отсутствует ВТБ Онлайн для цифрового подписания документов, нами скоро будет предусмотрена возможность сделать это по SMS — при этом все документы, подписанные таким образом, также будут доступны в разделе "Мои договоры". А если клиенту для подачи в сторонние организации или в иных личных целях всё же нужен печатный экземпляр документа, то скоро появится опция заказа заверенной копии изначально цифровой версии", — подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ, вице-президент ВТБ Антон Шикуло.
В краткосрочной перспективе ВТБ планируется добавить функцию пакетного подписания электронных документов "в один клик" — при одновременном оформлении клиентом сразу нескольких продуктов и услуг банка. Такое решение позволит еще больше ускорить процесс обслуживания и сэкономить время клиента.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?