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ВТБ обеспечит полный доступ клиентов к своим цифровым документам

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ первым на российском рынке предоставил своим клиентам непрерывный доступ ко всем документам, которые они подписали в банке цифровой подписью. Все файлы хранятся в разделе "Мои договоры" в ВТБ Онлайн — в том числе, в web-версии приложения. Новый сервис позволяет просмотреть, сохранить или распечатать необходимый документ, а также значительно сокращает использование бумажных носителей.

С помощью сервиса "Мои договоры" все клиенты ВТБ могут неограниченно скачивать, распечатывать или пересылать свои цифровые документы. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн и выбрать соответствующую вкладку. Запуск нового функционала стал возможен благодаря активному внедрению банком технологии цифрового подписания документов с марта прошлого года. На данный момент весь бумажный документооборот клиента и банка сокращается до одного листа — соглашения об использовании простой электронной подписи, которое подписывается в бумажном виде. Все остальные документы, необходимые для того, чтобы стать клиентом ВТБ, подписываются в электронном виде и также хранятся в разделе "Мои договоры".

"ВТБ ведет непрерывную работу по улучшению клиентского опыта. Отказ от бумажного документооборота ускоряет обслуживание и является экологичным решением. Даже на случай, когда у клиента отсутствует ВТБ Онлайн для цифрового подписания документов, нами скоро будет предусмотрена возможность сделать это по SMS — при этом все документы, подписанные таким образом, также будут доступны в разделе "Мои договоры". А если клиенту для подачи в сторонние организации или в иных личных целях всё же нужен печатный экземпляр документа, то скоро появится опция заказа заверенной копии изначально цифровой версии", — подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ, вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

В краткосрочной перспективе ВТБ планируется добавить функцию пакетного подписания электронных документов "в один клик" — при одновременном оформлении клиентом сразу нескольких продуктов и услуг банка. Такое решение позволит еще больше ускорить процесс обслуживания и сэкономить время клиента.

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