Жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств для благоустройства

Всероссийское голосование по выбору объектов, которые будут благоустроены в регионе в 2023 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", завершилось 30 мая. Голосование проходило на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. В нем участвовало более 409 тыс. жителей Самарской области.

Голосование проходило в десяти городах региона и Безенчукском районе. Из 106 предложенных общественных пространств жителям необходимо было выбрать те, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации. Победителями голосования признаны 50 общественных территорий.

В Самаре:

- Парк "Молодежный" (27214);

- Сквер "Самарец" (25509);

- Ерик Парк (22763);

- Парк "Воронежские озера" (22429).

В Тольятти:

- Парк Победы (1 этап) (33538);

- Парк Центрального района (1 этап) (14680).

В Жигулевске:

- "Березовая роща" (4597);

- Спортивная площадка между налоговой и ФСС (1259);

- Площадка для выгула и дрессировки собак в мкр Яблоневый овраг (1121);

- Променад "Морквашинский" от дома №55 по ул. Морквашинская до пер. Механический (вдоль ручья) (1003);

- Общественная территория "У ручья" около КДЦ (868);

- Площадь Мира (827);

- Сквер "Жигулевская мозаика" на Гидростроителей, 10 (624);

- Променад "Морквашинский" от пер. Механический до ТД "Фрегат" (415);

- Променад "Морквашинский" от Набережной до ж/д переезда по ул. Морквашинская (303).

В Кинеле:

- "Спортивное ядро" в районе образовательного центра "Лидер" (ул. 27 Партсъезда, спортплощадка), 3 этап (3343);

- Сквер "Сосновый бор" (пгт Усть-Кинельский, ул. Речная), 3 этап (3004);

- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД №№ 122, 122а по ул. Орджоникидзе) (1586);

- Березовая роща в пгт Алексеевка (ул. Невская, в районе дома №25) (1350);

- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД № 0 и 32 по ул. Украинская - дома №29 по ул. Герцена и дома №28а по ул. Мостовая (1303);

- Общественная территория в микрорайоне Лебедь (ул. Школьная, 7), 1 этап (1231).

В Новокуйбышевске:

- Парк Победы, 2 этап (4239);

- Территория в районе домов по пр. Победы, 48а и ул. Карбышева, 8а (2940);

- Парк "Патриот - Солдатский лес", 3 этап (2515);

- Территория в районе дома №14б по ул. Карбышева (1876);

- Сквер за гостиницей "Ретро" (1417);

- Сквер на ул. Свердлова (2 этап) (1397);

- Территория рядом с ЗАГС по ул. Молодежная (1357);

- Территория в районе домов по ул. Чернышевского, 16 и Ленинградская, 5 (1256).

В Октябрьске:

- Общественная территория по ул. 3-го Октября (2384);

- Общественная территория по переулку Чапаева (2257);

- Территория бывшего Старо-Костычевского Смоленского женского монастыря, места обретения святых мощей схимонаха Пантелеимона (кладбище "Костычевское", переулок Проходной) (1037).

В Отрадном:

- Сквер на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова (2174);

- Сквер за спортивным комплексом "Шанс" (2113);

- Сквер по ул. Нефтяников (2 этап) (1896).

В Похвистнево:

- Парк "Юбилейный", 2 этап (1108);

- Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева, 3 этап (1082);

- Парк на привокзальной площади (904).

В Сызрани:

- Территория стадиона "Локомотив" (11299);

- Пешеходная зона вдоль ул. Жуковского (8763);

- Зона по пр. 50 лет Октября в районе домов №№ 68-70 (6955).

В Чапаевске:

- Территория в районе ул. Крестьянская, 6 (4808);

- Территория, прилегающая к спортивной площадке, по ул. Радищева, 36 (3968).

В Безенчукском районе:

- Территория, прилегающая к Безенчукской центральной районной больнице (1745);

- Спортивная площадка между домом по ул. Советская, 103 и детским садом "Росинка" в Безенчуке (1042);

- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Кирова (от ул. Советская, 35 до ул. Садовая, 58) (868);

- Спортивно-оздоровительная и детская игровая площадки по ул. Центральная, 16 в пгт. Осинки (2 этап) (848);

- Рекреационная зона по ул. Пушкина в Безенчуке (843);

- Пешеходная зона на территории железнодорожной станции "Звезда" по ул. Кооперативной, ул. Центральной и ул. Юбилейной (655);

- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Тимирязева (нечетная сторона от школы №3 до жилого дома №3 (564).

"Второй год жители региона проявляют активность в выборе общественных территорий для благоустройства в своем муниципалитете, - отмечает министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов. - Прошлогодний результат превышен на 43 тыс. голосов и составил 409 911. Большой вклад в вовлечение жителей региона в голосование внесли волонтеры. Отлично сработали организаторы голосования на региональном и муниципальном уровнях. Всем огромное спасибо за плодотворную работу".

По всей стране в голосовании приняли участие 10,7 млн россиян, что на миллион больше, чем в 2021 году.