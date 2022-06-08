Жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств для благоустройства

Всероссийское голосование по выбору объектов, которые будут благоустроены в регионе в 2023 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", завершилось 30 мая. Голосование проходило на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. В нем участвовало более 409 тыс. жителей Самарской области.
Голосование проходило в десяти городах региона и Безенчукском районе. Из 106 предложенных общественных пространств жителям необходимо было выбрать те, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации. Победителями голосования признаны 50 общественных территорий.
В Самаре:
- Парк "Молодежный" (27214);
- Сквер "Самарец" (25509);
- Ерик Парк (22763);
- Парк "Воронежские озера" (22429).
В Тольятти:
- Парк Победы (1 этап) (33538);
- Парк Центрального района (1 этап) (14680).
В Жигулевске:
- "Березовая роща" (4597);
- Спортивная площадка между налоговой и ФСС (1259);
- Площадка для выгула и дрессировки собак в мкр Яблоневый овраг (1121);
- Променад "Морквашинский" от дома №55 по ул. Морквашинская до пер. Механический (вдоль ручья) (1003);
- Общественная территория "У ручья" около КДЦ (868);
- Площадь Мира (827);
- Сквер "Жигулевская мозаика" на Гидростроителей, 10 (624);
- Променад "Морквашинский" от пер. Механический до ТД "Фрегат" (415);
- Променад "Морквашинский" от Набережной до ж/д переезда по ул. Морквашинская (303).
В Кинеле:
- "Спортивное ядро" в районе образовательного центра "Лидер" (ул. 27 Партсъезда, спортплощадка), 3 этап (3343);
- Сквер "Сосновый бор" (пгт Усть-Кинельский, ул. Речная), 3 этап (3004);
- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД №№ 122, 122а по ул. Орджоникидзе) (1586);
- Березовая роща в пгт Алексеевка (ул. Невская, в районе дома №25) (1350);
- Общественная территория в жилом квартале в районе МКД № 0 и 32 по ул. Украинская - дома №29 по ул. Герцена и дома №28а по ул. Мостовая (1303);
- Общественная территория в микрорайоне Лебедь (ул. Школьная, 7), 1 этап (1231).
В Новокуйбышевске:
- Парк Победы, 2 этап (4239);
- Территория в районе домов по пр. Победы, 48а и ул. Карбышева, 8а (2940);
- Парк "Патриот - Солдатский лес", 3 этап (2515);
- Территория в районе дома №14б по ул. Карбышева (1876);
- Сквер за гостиницей "Ретро" (1417);
- Сквер на ул. Свердлова (2 этап) (1397);
- Территория рядом с ЗАГС по ул. Молодежная (1357);
- Территория в районе домов по ул. Чернышевского, 16 и Ленинградская, 5 (1256).
В Октябрьске:
- Общественная территория по ул. 3-го Октября (2384);
- Общественная территория по переулку Чапаева (2257);
- Территория бывшего Старо-Костычевского Смоленского женского монастыря, места обретения святых мощей схимонаха Пантелеимона (кладбище "Костычевское", переулок Проходной) (1037).
В Отрадном:
- Сквер на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова (2174);
- Сквер за спортивным комплексом "Шанс" (2113);
- Сквер по ул. Нефтяников (2 этап) (1896).
В Похвистнево:
- Парк "Юбилейный", 2 этап (1108);
- Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева, 3 этап (1082);
- Парк на привокзальной площади (904).
В Сызрани:
- Территория стадиона "Локомотив" (11299);
- Пешеходная зона вдоль ул. Жуковского (8763);
- Зона по пр. 50 лет Октября в районе домов №№ 68-70 (6955).
В Чапаевске:
- Территория в районе ул. Крестьянская, 6 (4808);
- Территория, прилегающая к спортивной площадке, по ул. Радищева, 36 (3968).
В Безенчукском районе:
- Территория, прилегающая к Безенчукской центральной районной больнице (1745);
- Спортивная площадка между домом по ул. Советская, 103 и детским садом "Росинка" в Безенчуке (1042);
- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Кирова (от ул. Советская, 35 до ул. Садовая, 58) (868);
- Спортивно-оздоровительная и детская игровая площадки по ул. Центральная, 16 в пгт. Осинки (2 этап) (848);
- Рекреационная зона по ул. Пушкина в Безенчуке (843);
- Пешеходная зона на территории железнодорожной станции "Звезда" по ул. Кооперативной, ул. Центральной и ул. Юбилейной (655);
- Пешеходная зона в Безенчуке по ул. Тимирязева (нечетная сторона от школы №3 до жилого дома №3 (564).
"Второй год жители региона проявляют активность в выборе общественных территорий для благоустройства в своем муниципалитете, - отмечает министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов. - Прошлогодний результат превышен на 43 тыс. голосов и составил 409 911. Большой вклад в вовлечение жителей региона в голосование внесли волонтеры. Отлично сработали организаторы голосования на региональном и муниципальном уровнях. Всем огромное спасибо за плодотворную работу".
По всей стране в голосовании приняли участие 10,7 млн россиян, что на миллион больше, чем в 2021 году.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается