Фермера из Самарской области признали виновным в незаконном получении субсидии

В Похвистневском районе Самарской области фермера признали виновным в мошенничестве с субсидиями. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Как считало следствие, в апреле 2020 г. мужчина, занимавшийся молочным животноводством, заключил с администрацией района соглашение о субсидии на возмещение затрат. Для получения денег (825 тыс. руб.) он должен был представить документы, подтверждающие приобретение оборудования, в том числе копии договора и платежных документов.
Однако позже правоохранители выяснили, что оборудование фермер приобрел за натуроплату, а значит, обманул администрацию района.
Суд признал главу КФХ виновным в мошенничестве и назначил штраф 300 тыс. рублей. Ущерб осужденный уже возместил.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.