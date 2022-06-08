Фермера из Самарской области признали виновным в незаконном получении субсидии

В Похвистневском районе Самарской области фермера признали виновным в мошенничестве с субсидиями. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Как считало следствие, в апреле 2020 г. мужчина, занимавшийся молочным животноводством, заключил с администрацией района соглашение о субсидии на возмещение затрат. Для получения денег (825 тыс. руб.) он должен был представить документы, подтверждающие приобретение оборудования, в том числе копии договора и платежных документов.

Однако позже правоохранители выяснили, что оборудование фермер приобрел за натуроплату, а значит, обманул администрацию района.

Суд признал главу КФХ виновным в мошенничестве и назначил штраф 300 тыс. рублей. Ущерб осужденный уже возместил.