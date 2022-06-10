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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти депутаты губдумы обсудили исполнение программы по замене лифтов

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тема замены лифтового оборудования продолжает оставаться актуальной для жителей Тольятти. Из выделенных на 2022 год по региональной программе замены лифтового оборудования 1,2 млрд рублей треть пойдет на нужды именно Автограда.

9 июня эту проблематику обсудили на выездном заседании комитета по ТЭК и ЖКХ Самарской губернской думы, инициированном депутатом Денисом Волковым. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента от Тольятти, генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Константинов, первый заместитель главы Тольятти Вадим Ерин.

В прошлом году областным депутатам удалось добиться реализации региональной программы, по которой только в 2022 году в Самарской области будет заменено 612 лифтовых кабин. Уже сейчас завершены работы по замене 112 лифтовых кабин.

Что касается Тольятти, то за период 2014 - 2021 годов была произведена замена 341 кабины лифтового оборудования. И уже за первые полгода 2022 года в нашем городе был произведен капитальный ремонт 102 кабин на общую сумму более 207 млн рублей. Из них были обновлены лифты в домах по Ленинскому проспекту, 28 (3 и 5 подъезды), бульвару Туполева, 5 (1 подъезд). 9 июня участники выездного заседания смогли ознакомиться с этими лифтами.

На 2023 и 2024 года также запланировано выделение по 1,2 миллиарда рублей, что позволит осуществить замену около 1 500 лифтов по всей Самарской области, львиная доля из которых в Тольятти.

Как заверил гендиректор Фонда капитального ремонта Александр Константинов, на фоне санкционных действий со стороны Запада, опасений за поставку оборудования или комплектующих нет. Оборудование предоставляют отечественные производители.

В ходе совещания, в котором приняли участие также и представители управляющих компаний города, обсуждался вопрос приоритетности замены лифтового оборудования. Безусловно, в первую очередь необходимо менять те кабины, которые уже исчерпали срок службы. Но не редко, в управляющие компании вкладывают в такое оборудование денежные средства, для поддержания работы.  А есть лифты, срок которых не истек, но они уже непригодны и опасны для жизни.  Именно этот вопрос участники совещания решили проработать отдельно.

Также в ходе совещания обсуждалась тема финансирования работ по замене лифтового оборудования на тех многоквартирных домах, которые в качестве способа оплаты за капитальный ремонт выбрали перечисление денежных средств на специальные счета. Важно определить механизмы поддержки таких домов. В целом же, по данным Фонда капитального ремонта на спецсчетах МКД в регионе находится более 3 млрд рублей, что в перспективе позволяет на некоторых домах производить замену оборудования.

Одним из ключевых итогов совещания стало решение о продолжении работы в части увеличения доля Тольятти по замене лифтов в рамках региональной программы.

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