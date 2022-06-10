В Тольятти депутаты губдумы обсудили исполнение программы по замене лифтов

Тема замены лифтового оборудования продолжает оставаться актуальной для жителей Тольятти. Из выделенных на 2022 год по региональной программе замены лифтового оборудования 1,2 млрд рублей треть пойдет на нужды именно Автограда.

9 июня эту проблематику обсудили на выездном заседании комитета по ТЭК и ЖКХ Самарской губернской думы, инициированном депутатом Денисом Волковым. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента от Тольятти, генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Константинов, первый заместитель главы Тольятти Вадим Ерин.

В прошлом году областным депутатам удалось добиться реализации региональной программы, по которой только в 2022 году в Самарской области будет заменено 612 лифтовых кабин. Уже сейчас завершены работы по замене 112 лифтовых кабин.

Что касается Тольятти, то за период 2014 - 2021 годов была произведена замена 341 кабины лифтового оборудования. И уже за первые полгода 2022 года в нашем городе был произведен капитальный ремонт 102 кабин на общую сумму более 207 млн рублей. Из них были обновлены лифты в домах по Ленинскому проспекту, 28 (3 и 5 подъезды), бульвару Туполева, 5 (1 подъезд). 9 июня участники выездного заседания смогли ознакомиться с этими лифтами.

На 2023 и 2024 года также запланировано выделение по 1,2 миллиарда рублей, что позволит осуществить замену около 1 500 лифтов по всей Самарской области, львиная доля из которых в Тольятти.

Как заверил гендиректор Фонда капитального ремонта Александр Константинов, на фоне санкционных действий со стороны Запада, опасений за поставку оборудования или комплектующих нет. Оборудование предоставляют отечественные производители.

В ходе совещания, в котором приняли участие также и представители управляющих компаний города, обсуждался вопрос приоритетности замены лифтового оборудования. Безусловно, в первую очередь необходимо менять те кабины, которые уже исчерпали срок службы. Но не редко, в управляющие компании вкладывают в такое оборудование денежные средства, для поддержания работы. А есть лифты, срок которых не истек, но они уже непригодны и опасны для жизни. Именно этот вопрос участники совещания решили проработать отдельно.

Также в ходе совещания обсуждалась тема финансирования работ по замене лифтового оборудования на тех многоквартирных домах, которые в качестве способа оплаты за капитальный ремонт выбрали перечисление денежных средств на специальные счета. Важно определить механизмы поддержки таких домов. В целом же, по данным Фонда капитального ремонта на спецсчетах МКД в регионе находится более 3 млрд рублей, что в перспективе позволяет на некоторых домах производить замену оборудования.

Одним из ключевых итогов совещания стало решение о продолжении работы в части увеличения доля Тольятти по замене лифтов в рамках региональной программы.