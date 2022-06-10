Приговор по делу о смертельном ДТП с иностранцем в Самаре устоял в апелляции

В пятницу, 10 июня, суд Самарской области рассмотрел апелляционную жалобу на приговор о ДТП, в котором погиб один из водителей.
Авария произошла еще 14 января 2021 г. на Волжском шоссе. Поворачивая налево на пересечении с ул. С.Лазо, водитель КамАЗа не уступил дорогу и столкнулся со встречной Skoda под управлением 45-летнего мужчины. Водитель легковушки скончался, пострадала его восьмилетняя пассажирка.
Как рассказывает супруга погибшего, Павел возил дочку на горнолыжный комплекс "СОК". ДТП произошло, когда отец и дочь возвращались домой. Павел получил страшные травмы и умирал на глазах маленькой девочки.
Друзья вдовы утверждают, что в КамАЗе якобы ехали два человека. Сразу после аварии пассажир убежал, а водитель позвонил не в "скорую", а кому-то другому.
Очевидцы утверждали, что на место аварии приехала какая-то женщина и якобы запретила водителю грузовика говорить, что он работает у нее.
Позже в соцсетях вдова просила откликнуться очевидцев. С ней якобы связался напарник виновника аварии и рассказал, будто бы с этим водителем было страшно ездить, потому что он мог "периодически употреблять". В суде напарник дал совсем другие показания и заявил, что его подвозил некий "шапочный" знакомый.
Районный суд приговорил водителя КамАЗа к трем годам колонии. Ему должны зачесть срок в СИЗО из расчета "день за два".
Приговор обжаловал адвокат осужденного. Он посчитал, что наказание слишком строгое. Члены семьи погибшего, наоборот, считают приговор слишком мягким.
В итоге разобраться в решении первой судебной инстанции должны были в апелляции. Рассмотрели жалобу на этой неделе.
"Приговор оставили в силе", - рассказали журналисту Волга Ньюс родные Павла.
Родственники погибшего планируют обжаловать решение в Шестом кассационном суде.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.