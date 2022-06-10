Приговор по делу о смертельном ДТП с иностранцем в Самаре устоял в апелляции

В пятницу, 10 июня, суд Самарской области рассмотрел апелляционную жалобу на приговор о ДТП, в котором погиб один из водителей.

Авария произошла еще 14 января 2021 г. на Волжском шоссе. Поворачивая налево на пересечении с ул. С.Лазо, водитель КамАЗа не уступил дорогу и столкнулся со встречной Skoda под управлением 45-летнего мужчины. Водитель легковушки скончался, пострадала его восьмилетняя пассажирка.

Как рассказывает супруга погибшего, Павел возил дочку на горнолыжный комплекс "СОК". ДТП произошло, когда отец и дочь возвращались домой. Павел получил страшные травмы и умирал на глазах маленькой девочки.

Друзья вдовы утверждают, что в КамАЗе якобы ехали два человека. Сразу после аварии пассажир убежал, а водитель позвонил не в "скорую", а кому-то другому.

Очевидцы утверждали, что на место аварии приехала какая-то женщина и якобы запретила водителю грузовика говорить, что он работает у нее.

Позже в соцсетях вдова просила откликнуться очевидцев. С ней якобы связался напарник виновника аварии и рассказал, будто бы с этим водителем было страшно ездить, потому что он мог "периодически употреблять". В суде напарник дал совсем другие показания и заявил, что его подвозил некий "шапочный" знакомый.

Районный суд приговорил водителя КамАЗа к трем годам колонии. Ему должны зачесть срок в СИЗО из расчета "день за два".

Приговор обжаловал адвокат осужденного. Он посчитал, что наказание слишком строгое. Члены семьи погибшего, наоборот, считают приговор слишком мягким.

В итоге разобраться в решении первой судебной инстанции должны были в апелляции. Рассмотрели жалобу на этой неделе.

"Приговор оставили в силе", - рассказали журналисту Волга Ньюс родные Павла.

Родственники погибшего планируют обжаловать решение в Шестом кассационном суде.