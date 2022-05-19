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Суды Происшествия

"Отец умирал на глазах дочери": в Самаре суд рассмотрел дело о громком ДТП с иностранцем

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страшное ДТП произошло еще 14 января 2021 года. В официальных сообщениях правоохранителей значилось кратко: погиб один взрослый, пострадал ребенок. Также официально известно, что виновник ДТП - 37-летний водитель грузовика КамАЗ - ехал в 19:10 по Волжскому шоссе со стороны Московского шоссе в сторону пос. Управленческий.

"По предварительным данным полицейских, в пути при повороте налево на пересечении с ул. С.Лазо он не пропустил встречную Skoda под управлением 45-летнего водителя и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, пострадала его восьмилетняя пассажирка", - рассказывали в ГУ МВД по Самарской области.

За этим сообщением - трагедия целой семьи. Как рассказывает супруга погибшего, Павел в день случившегося возил дочку на горнолыжный комплекс "СОК". ДТП произошло, когда отец и дочь возвращались домой. Павел получил страшные травмы и умирал на глазах маленькой девочки.

"На момент ДТП в КамАЗе было два человека. Но после аварии пассажир убежал. А водитель пошел звонить. Очевидцы думали, что в "скорую", но он звонил не медикам. "Скорую" вызвали лишь через полчаса. Драгоценное время было упущено", - говорит подруга вдовы Валерия.

Очевидцы утверждают, что на место ДТП приехала женщина и якобы запретила водителю КамАЗа говорить, что он работает у нее.

Через некоторое время вдова разместила в соцсетях пост с просьбой отозваться свидетелей аварии. Тогда, по ее словам, откликнулся напарник виновника ДТП. Мужчина, по словам вдовы, рассказал, что в день трагедии они вывозили грунт на строительстве водовода. По словам мужчины, водитель грузовика будто бы мог периодически что-то употреблять, якобы с ним даже страшно было ездить. Также утверждалось, что виновник ДТП является гражданином Узбекистана и у него заканчивается время пребывания в России. В суде, впрочем, напарник дал совсем другие показания, заявил, что его подвозил некий "шапочный" знакомый.

Районный суд приговорил виновника ДТП к трем годам колонии. Ему должны зачесть срок в СИЗО из расчета "день за два". Адвокат осужденного обжаловал это решение в апелляционной инстанции.

"Виновник и адвокат недовольны, они рассчитывали на условный срок. Но складывается удивительная ситуация. Иностранец может приехать в Россию, убить человека, даже не извиниться (в нашем случае это сделано только через год в судебном заседании), потом посидеть полтора года в СИЗО и выйти на свободу. И все, никто никому ничего не должен", - возмущается Валерия.

Рассмотрение жалобы на приговор назначили в суде Самарской области на 6 июня.

"Если даже областной суд оставит решение нижестоящего суда в силе - через пару недель этот человек выйдет на свободу. Его даже к месту отбывания наказания, скорее всего, не повезут. Если снизит срок - то виновник смертельного ДТП выйдет на свободу в зале суда", - рассуждает Валерия.

Семья погибшего не смогла оправиться от потери мужа и отца. "У Инессы остались двое детей. На глазах одной из дочек умер отец. Она до сих пор посещает психолога", - подытоживает Валерия.

Гид потребителя

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