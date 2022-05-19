"Отец умирал на глазах дочери": в Самаре суд рассмотрел дело о громком ДТП с иностранцем

Страшное ДТП произошло еще 14 января 2021 года. В официальных сообщениях правоохранителей значилось кратко: погиб один взрослый, пострадал ребенок. Также официально известно, что виновник ДТП - 37-летний водитель грузовика КамАЗ - ехал в 19:10 по Волжскому шоссе со стороны Московского шоссе в сторону пос. Управленческий.
"По предварительным данным полицейских, в пути при повороте налево на пересечении с ул. С.Лазо он не пропустил встречную Skoda под управлением 45-летнего водителя и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, пострадала его восьмилетняя пассажирка", - рассказывали в ГУ МВД по Самарской области.
За этим сообщением - трагедия целой семьи. Как рассказывает супруга погибшего, Павел в день случившегося возил дочку на горнолыжный комплекс "СОК". ДТП произошло, когда отец и дочь возвращались домой. Павел получил страшные травмы и умирал на глазах маленькой девочки.
"На момент ДТП в КамАЗе было два человека. Но после аварии пассажир убежал. А водитель пошел звонить. Очевидцы думали, что в "скорую", но он звонил не медикам. "Скорую" вызвали лишь через полчаса. Драгоценное время было упущено", - говорит подруга вдовы Валерия.
Очевидцы утверждают, что на место ДТП приехала женщина и якобы запретила водителю КамАЗа говорить, что он работает у нее.
Через некоторое время вдова разместила в соцсетях пост с просьбой отозваться свидетелей аварии. Тогда, по ее словам, откликнулся напарник виновника ДТП. Мужчина, по словам вдовы, рассказал, что в день трагедии они вывозили грунт на строительстве водовода. По словам мужчины, водитель грузовика будто бы мог периодически что-то употреблять, якобы с ним даже страшно было ездить. Также утверждалось, что виновник ДТП является гражданином Узбекистана и у него заканчивается время пребывания в России. В суде, впрочем, напарник дал совсем другие показания, заявил, что его подвозил некий "шапочный" знакомый.
Районный суд приговорил виновника ДТП к трем годам колонии. Ему должны зачесть срок в СИЗО из расчета "день за два". Адвокат осужденного обжаловал это решение в апелляционной инстанции.
"Виновник и адвокат недовольны, они рассчитывали на условный срок. Но складывается удивительная ситуация. Иностранец может приехать в Россию, убить человека, даже не извиниться (в нашем случае это сделано только через год в судебном заседании), потом посидеть полтора года в СИЗО и выйти на свободу. И все, никто никому ничего не должен", - возмущается Валерия.
Рассмотрение жалобы на приговор назначили в суде Самарской области на 6 июня.
"Если даже областной суд оставит решение нижестоящего суда в силе - через пару недель этот человек выйдет на свободу. Его даже к месту отбывания наказания, скорее всего, не повезут. Если снизит срок - то виновник смертельного ДТП выйдет на свободу в зале суда", - рассуждает Валерия.
Семья погибшего не смогла оправиться от потери мужа и отца. "У Инессы остались двое детей. На глазах одной из дочек умер отец. Она до сих пор посещает психолога", - подытоживает Валерия.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.