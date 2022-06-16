Мужчина из Самарской области получили два с половиной года за 13 краж

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в серии краж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

С сентября по ноябрь 2021 г. мужчина под разными предлогами заходил в учебные и медицинские учреждения, развлекательные заведения и жилые дома. Он крал кошельки, сумки, электроинструменты, ноутбуки, телевизор и флакон туалетной воды. Всего следователи насчитали 13 эпизодов.

Суд приговорил обвиняемого к двум с половиной годам лишения свободы.