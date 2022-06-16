Самарский облсуд оставил Александра Швидака под домашним арестом до 25 июня

Напомним, Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов ООО "Волгатеплоснаб". Для этого член совета директоров оформлял договоры займа между организацией и физлицом (собой). Ущерб составил 60,8 млн рублей

Сначала уголовное дело отправили в Октябрьский районный суд Самары. Но 10 сентября судья решил передать его в Московский районный суд Казани. 17 января казанский судья Дмитрий Игонин на предварительном слушании решил вернуть дело в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Это постановление обжаловали прокурор и адвокат. 18 марта Верховный суд Татарстана оставил постановление Московского райсуда без изменений.

11 мая Железнодорожный районный суд Самары продлил Швидаку домашний арест до 25 июня включительно. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе райсуда.

Это постановление обжаловал адвокат. В итоге оспорить решение районного суда не удалось.