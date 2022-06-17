В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом

"Эко-Парк Шлюзовой" в Тольятти — первое общественное пространство в Самарской области, где заработает система видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Проект "Эко-Парк Шлюзовой" реализуется при использовании гранта предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

В прошлом году лесопарк стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства, набрав более 10 тысяч голосов тольяттинцев, а теперь меняет свой облик благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Учитывать мнение людей и привлекать их в процесс благоустройства — об этом неоднократно говорит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В России по инициативе президента страны Владимира Путина принята программа "Формирование комфортной городской среды". Одно из ее условий — широкое вовлечение граждан в работу по благоустройству самых значимых мест и дворовых территорий в населенных пунктах. Все работы должны вестись по инициативе самих людей", — подчеркивает глава региона.

Работы по преобразованию общественного пространства уже близятся к завершению. Рабочие проложили три дорожки из мягкой крошки, установили 74 опоры освещения, а также лавочки и урны. Сейчас подрядная организация ООО "Профи Сервис Тольятти" работает над установкой детских площадок и МАФов.

Благодаря национальному проекту, Эко-Парк становится не только комфортным местом для прогулок, но и самым безопасным общественным пространством во всем регионе. В парке установлено 32 видеокамеры "Novikam" с высоким разрешением — можно рассмотреть букашек в траве. Видеонаблюдением охвачена вся благоустроенная часть парка, за территорией будут наблюдать 24/7, а все материалы храниться на сервере более 30 дней.

"Эко-Парк Шлюзовой" — особая местность: большая лесная территория и много пространства. Поэтому нами была применена технология поворотных камер. Каждая камера может самостоятельно поворачиваться на 180 градусов, отдалять и приближать изображение. Это повышает безопасность в парке. Если мы видим скопление людей, то туда можно направить камеру и рассмотреть лица", — рассказывает Алексей Буйлов, генеральный директор компании ООО "НПО РЕКОН", которая осуществляет работу по установке системы видеонаблюдения в парке.

Более того, камеры обладают искусственным интеллектом: умеют распознавать лица и номерные знаки машин. Как рассказал общественный куратор территории Вячеслав Рябцов система уже работает и помогает находить нарушителей, например, тех, кто повредил покрытие на дорожках в лесопарке.

"Сейчас территория парка закрыта, но находятся те, кто не соблюдает ограничения. Во время укладки мягкой крошки, три подростка зашли за ограждения и повредили покрытие, их зафиксировали камеры. Видеозапись широко распространилась в социальных сетях. Ребят нашли — они извинились перед жителями города, а рабочие переложили участок дорожки. После открытия парка встанет новая задача — сохранить благоустройство: новые площадки, лавочки, урны. Очень надеемся, что видеонаблюдение поможет нам в этом", — говорит Вячеслав.

После открытия нового пространства, которое состоится в июле этого года, жителям будет доступна интерактивная карта. Ресурс позволит круглосуточно наблюдать за происходящим в парке. Ссылка на карту будет размещена в группе парка в социальной сети Вконтакте — "Эко-Парк Шлюзовой".