В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом

"Эко-Парк Шлюзовой" в Тольятти — первое общественное пространство в Самарской области, где заработает система видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Проект "Эко-Парк Шлюзовой" реализуется при использовании гранта предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
В прошлом году лесопарк стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства, набрав более 10 тысяч голосов тольяттинцев, а теперь меняет свой облик благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
Учитывать мнение людей и привлекать их в процесс благоустройства — об этом неоднократно говорит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"В России по инициативе президента страны Владимира Путина принята программа "Формирование комфортной городской среды". Одно из ее условий — широкое вовлечение граждан в работу по благоустройству самых значимых мест и дворовых территорий в населенных пунктах. Все работы должны вестись по инициативе самих людей", — подчеркивает глава региона.
Работы по преобразованию общественного пространства уже близятся к завершению. Рабочие проложили три дорожки из мягкой крошки, установили 74 опоры освещения, а также лавочки и урны. Сейчас подрядная организация ООО "Профи Сервис Тольятти" работает над установкой детских площадок и МАФов.
Благодаря национальному проекту, Эко-Парк становится не только комфортным местом для прогулок, но и самым безопасным общественным пространством во всем регионе. В парке установлено 32 видеокамеры "Novikam" с высоким разрешением — можно рассмотреть букашек в траве. Видеонаблюдением охвачена вся благоустроенная часть парка, за территорией будут наблюдать 24/7, а все материалы храниться на сервере более 30 дней.
"Эко-Парк Шлюзовой" — особая местность: большая лесная территория и много пространства. Поэтому нами была применена технология поворотных камер. Каждая камера может самостоятельно поворачиваться на 180 градусов, отдалять и приближать изображение. Это повышает безопасность в парке. Если мы видим скопление людей, то туда можно направить камеру и рассмотреть лица", — рассказывает Алексей Буйлов, генеральный директор компании ООО "НПО РЕКОН", которая осуществляет работу по установке системы видеонаблюдения в парке.
Более того, камеры обладают искусственным интеллектом: умеют распознавать лица и номерные знаки машин. Как рассказал общественный куратор территории Вячеслав Рябцов система уже работает и помогает находить нарушителей, например, тех, кто повредил покрытие на дорожках в лесопарке.
"Сейчас территория парка закрыта, но находятся те, кто не соблюдает ограничения. Во время укладки мягкой крошки, три подростка зашли за ограждения и повредили покрытие, их зафиксировали камеры. Видеозапись широко распространилась в социальных сетях. Ребят нашли — они извинились перед жителями города, а рабочие переложили участок дорожки. После открытия парка встанет новая задача — сохранить благоустройство: новые площадки, лавочки, урны. Очень надеемся, что видеонаблюдение поможет нам в этом", — говорит Вячеслав.
После открытия нового пространства, которое состоится в июле этого года, жителям будет доступна интерактивная карта. Ресурс позволит круглосуточно наблюдать за происходящим в парке. Ссылка на карту будет размещена в группе парка в социальной сети Вконтакте — "Эко-Парк Шлюзовой".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается