Аварийные бригады, уставшие чистить засоры, привезли самарцам уличный туалет

В "РКС-Самара" придумали нестандартный способ профилактики засоров канализации. 16 июня во двор на ул. Свободы, 154-156 коммунальщики привезли уличный деревянный туалет.

Дело в том, что по этому адресу на устранение засоров бригады за последние полтора года выезжали уже 17 раз.

Как поясняют в компании, в подавляющем большинстве случаев засоры происходят из-за того, что жильцы нарушают правила пользования канализацией. Так, если смывать в унитаз или раковину тряпки, мусор, остатки еды, то со временем трубы забьются, и на первых этажах стоки могут пойти обратно в помещения, либо канализация польется из ближайших колодцев на улицы города.

Во дворе домов, выбранных для проведения наглядной агитации, помимо деревянного туалета, были также размещены плакаты с напоминанием о правилах пользования канализацией. Эти правила также разъяснили жителям по громкой связи. А чтобы продемонстрировать, о чем идет речь, из колодца была извлечена специальная ловушка, которая за два дня из одного подъезда собрала кучку салфеток, тряпок и большой целлофановый пакет.

Акция привлекла внимание жителей, однако никто из них не вышел, туалет остался невостребованным. Зрители предпочли наблюдать из окон и комментировать с балконов. В компании надеются, что теперь нарушений пользования канализацией по этому адресу станет меньше.

Подобные акции планируется проводить и по другим "проблемным" адресам. В компании привели антирейтинг домов Самары по количеству выездов аварийных бригад на устранение засоров. Его лидерами стали пос. Мехзавод, квартал 4, дом 1 (12 выездов), ул. А.Матросова, 100 (11), ул. Авроры, 122 и пос. Мехзавод, квартал 4, дом 25 (по 9 раз).

Что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, ванну и раковину:

1. Влажные салфетки и средства личной гигиены, любой нетканый материал.

2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т. д.

4. Средства контрацепции.

5. Подгузники.

6. Тряпки (даже самые маленькие).

7. Бумагу.

8. Строительный и бытовой мусор.

9. Гранулы для кошачьих лотков.

10. Лекарства.