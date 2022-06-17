Аварийные бригады, уставшие чистить засоры, привезли самарцам уличный туалет

В "РКС-Самара" придумали нестандартный способ профилактики засоров канализации. 16 июня во двор на ул. Свободы, 154-156 коммунальщики привезли уличный деревянный туалет.
Дело в том, что по этому адресу на устранение засоров бригады за последние полтора года выезжали уже 17 раз.
Как поясняют в компании, в подавляющем большинстве случаев засоры происходят из-за того, что жильцы нарушают правила пользования канализацией. Так, если смывать в унитаз или раковину тряпки, мусор, остатки еды, то со временем трубы забьются, и на первых этажах стоки могут пойти обратно в помещения, либо канализация польется из ближайших колодцев на улицы города.
Во дворе домов, выбранных для проведения наглядной агитации, помимо деревянного туалета, были также размещены плакаты с напоминанием о правилах пользования канализацией. Эти правила также разъяснили жителям по громкой связи. А чтобы продемонстрировать, о чем идет речь, из колодца была извлечена специальная ловушка, которая за два дня из одного подъезда собрала кучку салфеток, тряпок и большой целлофановый пакет.
Акция привлекла внимание жителей, однако никто из них не вышел, туалет остался невостребованным. Зрители предпочли наблюдать из окон и комментировать с балконов. В компании надеются, что теперь нарушений пользования канализацией по этому адресу станет меньше.
Подобные акции планируется проводить и по другим "проблемным" адресам. В компании привели антирейтинг домов Самары по количеству выездов аварийных бригад на устранение засоров. Его лидерами стали пос. Мехзавод, квартал 4, дом 1 (12 выездов), ул. А.Матросова, 100 (11), ул. Авроры, 122 и пос. Мехзавод, квартал 4, дом 25 (по 9 раз).
Что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, ванну и раковину:
1. Влажные салфетки и средства личной гигиены, любой нетканый материал.
2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т. д.
4. Средства контрацепции.
5. Подгузники.
6. Тряпки (даже самые маленькие).
7. Бумагу.
8. Строительный и бытовой мусор.
9. Гранулы для кошачьих лотков.
10. Лекарства.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается