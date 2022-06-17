Самарская и Оренбургская области укрепляют сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах

На Петербургском международном экономическом форуме первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов подписали план мероприятий по реализации действующего соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. "Дорожная карта" рассчитана на ближайшие три года.

Самарская область является бесспорным лидером среди 77 регионов России и шести регионов ПФО, с которыми Оренбуржье осуществляет торговлю в рамках заключенных соглашений. Из Оренбургской в Самарскую область поставляются жидкое топливо, природный газ, металлопрокат, лакокрасочные материалы, комбикорма, пищевые и другие продукты. На оренбургский рынок из Самарской области идут поставки моторных масел, моющих средств, обуви, стройматериалов, продукции машиностроения.

Новой "дорожной картой" запланировано создание организационных, экономических, правовых условий для активизации межрегионального сотрудничества. Планом определены конкретные мероприятия и сроки их исполнения в сферах торгово-экономического сотрудничества и инвестиционной деятельности, агропромышленного комплекса, строительства и архитектуры, здравоохранения, культуры и туризма, спорта, молодежной политики, экологии и лесного хозяйства и др.

Особое место в документе уделено развитию двусторонних связей в сфере информационных технологий. Закреплено обоюдное намерение развивать сотрудничество в рамках проектов карт жителей регионов. Так, в Самаре планируется представить кейсы по внедрению и развитию Карты оренбуржца и ее функционала. Напомним, в Самарской области "Карта жителя" массово выпускается уже год и пользуется большой популярностью среди жителей региона. Проект продолжает активно развиваться.

Соглашение между правительством Самарской области и правительством Оренбургской области о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве было заключено в 2019 году. В прошлом году в рамках его реализации был проведен целый ряд мероприятий. Среди них участие представителей Оренбургской области в ХIII Всероссийском конкурсе молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах им. Д.Г.Шаталова, чемпионате Приволжского федерального округа по стрельбе из лука, Всероссийских соревнованиях по русским шашкам "Волжские зори-2021" - "Мемориал Заслуженного тренера России А.Я.Рабиновича", первенствах Приволжского федерального округа по шахматам, всероссийских соревнованиях "Жигули" по фигурному катанию на коньках, командном первенстве России по теннису, всероссийских соревнованиях по боксу, межнациональных спортивных турнирах "Открытый кубок Приволжского федерального округа "Союз народов" по сётокан каратэ JSKA".