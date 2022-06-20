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Преступления Происшествия

Самарца будут судить за осквернение горельефа "Скорбящей Матери-Родине"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончили расследовать уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в реабилитация нацизма. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, по версии следствия, 7 апреля 2022 г. на площади Славы самарец осквернил Вечный огонь горельефа "Скорбящей Матери-Родине". Свои действия он записывал на камеру смартфона, а позже распространил запись в мессенджере.

Мужчину задержали и отправили под стражу. Позже он признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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