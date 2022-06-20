Самарца будут судить за осквернение горельефа "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре закончили расследовать уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в реабилитация нацизма. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, по версии следствия, 7 апреля 2022 г. на площади Славы самарец осквернил Вечный огонь горельефа "Скорбящей Матери-Родине". Свои действия он записывал на камеру смартфона, а позже распространил запись в мессенджере.
Мужчину задержали и отправили под стражу. Позже он признал вину.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне