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Пищевая промышленность АПК и пищепром

ФАС дал разрешение самарской структуре "Русагро" на выкуп активов "Алева"

27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФАС России согласовала ходатайство компании "Молочные продукты "Русагро" о приобретении активов АО "Алев", сообщает 73online.ru.

Компания "Молочные продукты "Русагро" зарегистрирована в с. Кошки Самарской области и выступает оператором Кошкинского маслосырзавода, входившего в обанкротившийся ГК "Алев". В группу также входили одноименный молочный завод в Заволжском районе Ульяновской области, ООО "БиоТех", которое занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами, а также логистический центр в Димитровграде.

Руководство "Русагро" заявляло об интересе к активам "Алева" еще в 2018 году. Тогда компания взяла у холдинга в аренду Кошкинский маслосырзавод и Заволжский молочный комбинат в Ульяновске.

Одним из препятствий на пути сделки по выкупу активов "Алева" была необходимость получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы. ФАС нужно было убедиться, не приведет ли выкуп к появлению монополиста на рынке (в соответствии со ст. 27, 28 ФЗ "О защите конкуренции").

В 2020 г. "Молочные продукты "Русагро" выкупили заводские мощности, здания и земельный участок АО "Маслосырзавод "Кошкинский" с торгов в рамках его банкротства за 115,5 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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