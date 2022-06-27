ФАС дал разрешение самарской структуре "Русагро" на выкуп активов "Алева"

ФАС России согласовала ходатайство компании "Молочные продукты "Русагро" о приобретении активов АО "Алев", сообщает 73online.ru.
Компания "Молочные продукты "Русагро" зарегистрирована в с. Кошки Самарской области и выступает оператором Кошкинского маслосырзавода, входившего в обанкротившийся ГК "Алев". В группу также входили одноименный молочный завод в Заволжском районе Ульяновской области, ООО "БиоТех", которое занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами, а также логистический центр в Димитровграде.
Руководство "Русагро" заявляло об интересе к активам "Алева" еще в 2018 году. Тогда компания взяла у холдинга в аренду Кошкинский маслосырзавод и Заволжский молочный комбинат в Ульяновске.
Одним из препятствий на пути сделки по выкупу активов "Алева" была необходимость получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы. ФАС нужно было убедиться, не приведет ли выкуп к появлению монополиста на рынке (в соответствии со ст. 27, 28 ФЗ "О защите конкуренции").
В 2020 г. "Молочные продукты "Русагро" выкупили заводские мощности, здания и земельный участок АО "Маслосырзавод "Кошкинский" с торгов в рамках его банкротства за 115,5 млн рублей.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.