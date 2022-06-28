Должники с непогашенными судебными приказами и исполнительными листами не смогут выехать за границу

На сегодняшний день в работе у судебных приставов Самары находятся свыше 9 000 судебных приказов и исполнительных листов в отношении должников — абонентов "РКС-Самара". Их долги превышают 100 миллионов рублей. В отношении этих потребителей действуют все меры по взысканию долгов: от невыдачи кредита до ареста имущества.

Одна из самых неприятных "сезонных" мер воздействия — запрет на выезд за границу. Если абонент имеет непогашенный судебный приказ или исполнительный лист, то его путешествие может закончиться, так и не начавшись. Судебные приставы не выпустят за границу. Причем произойти это может как в Самаре, так и в любом другом российском городе.

"РКС-Самара" призывает всех абонентов оплачивать услуги водоснабжения вовремя и в полном объеме. Любые вопросы и трудности с оплатой можно решить, обратившись в компанию.

Чтобы долгожданный отпуск не был испорчен, необходимо заблаговременно оплатить все долги. Для того чтобы информация дошла до судебных приставов и запрет был снят, требуется время. Не надейтесь на везение, принимайте меры заранее. Оплату квитанций можно проверить в личном кабинете на сайте предприятия lk.samcomsys.ru.