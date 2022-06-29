Суд отклонил иск к Жигулевскому заповеднику о смертельной аварии с катером депутатов

В суде Ставропольского района Самарской области начался процесс по делу о смерти Дениса Безрукова. Он погиб после столкновения надувной лодки его семьи с катером, на котором были депутаты.
Напомним, трагедия произошла 18 июня 2021 года. Вечером около Жигулевска столкнулись катер и надувная лодка. В лодке находились 32-летний Денис Безруков, его жена Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис получил травму и упал за борт. Более недели он считался пропавшим без вести. Только 27 июня тело мужчины нашли. Катер после столкновения сразу отправился к берегу. Как рассказывали очевидцы, кто-то сошел с него на сушу. После этого плавсредство вернулось к месту аварии.
В катере были водитель и два нетрезвых депутата думы Жигулевска от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний являлся также директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".
Следователи возбудили уголовные дела по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Депутатов лишили членства в партии, а Краснобаев прекратил работу в заповеднике.
Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову. Но из уголовного дела убрали статью об оставлении в опасности. В начале 2022 г. материалы направили в суд Ставропольского района. Родные погибшего настаивали на доследовании и наказании депутатов за оставление в опасности. Но судебный процесс все же начали.
За время расследования удалось выяснить, кто был на катере кроме Погиблова и Краснобаева. Это — сотрудница аппарата гордумы Ирина Гришина. Именно ее эвакуировали с места событий.
Как рассказал адвокат вдовы Ольги Безруковой Кирилл Щербаков, в суде в интересах двух несовершеннолетних детей погибшего и вдовы заявили иск в 1 млн руб. — солидарно к подсудимому и заповеднику.
"Но почему-то суд отклонил иск к заповеднику, хотя катер, участвовавший в аварии на Волге, был заповедника. Причем стороны против иска к заповеднику не возражали. Допросить депутатов пока не удалось — они не явились в суд. Возможно, услышать их удастся на следующем заседании", — рассказал Кирилл Щербаков.
А вот услышать подсудимого уже удалось. Он заявил, что вину свою не признает. Извинений семье на первом заседании суда тоже не прозвучало. Судебный процесс должны продолжить 6 июля.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.