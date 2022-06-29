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Суды Происшествия

Суд отклонил иск к Жигулевскому заповеднику о смертельной аварии с катером депутатов

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Ставропольского района Самарской области начался процесс по делу о смерти Дениса Безрукова. Он погиб после столкновения надувной лодки его семьи с катером, на котором были депутаты.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2021 года. Вечером около Жигулевска столкнулись катер и надувная лодка. В лодке находились 32-летний Денис Безруков, его жена Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис получил травму и упал за борт. Более недели он считался пропавшим без вести. Только 27 июня тело мужчины нашли. Катер после столкновения сразу отправился к берегу. Как рассказывали очевидцы, кто-то сошел с него на сушу. После этого плавсредство вернулось к месту аварии.

В катере были водитель и два нетрезвых депутата думы Жигулевска от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний являлся также директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Депутатов лишили членства в партии, а Краснобаев прекратил работу в заповеднике.

Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову. Но из уголовного дела убрали статью об оставлении в опасности. В начале 2022 г. материалы направили в суд Ставропольского района. Родные погибшего настаивали на доследовании и наказании депутатов за оставление в опасности. Но судебный процесс все же начали.

За время расследования удалось выяснить, кто был на катере кроме Погиблова и Краснобаева. Это — сотрудница аппарата гордумы Ирина Гришина. Именно ее эвакуировали с места событий.
Как рассказал адвокат вдовы Ольги Безруковой Кирилл Щербаков, в суде в интересах двух несовершеннолетних детей погибшего и вдовы заявили иск в 1 млн руб. — солидарно к подсудимому и заповеднику.

"Но почему-то суд отклонил иск к заповеднику, хотя катер, участвовавший в аварии на Волге, был заповедника. Причем стороны против иска к заповеднику не возражали. Допросить депутатов пока не удалось — они не явились в суд. Возможно, услышать их удастся на следующем заседании", — рассказал Кирилл Щербаков.

А вот услышать подсудимого уже удалось. Он заявил, что вину свою не признает. Извинений семье на первом заседании суда тоже не прозвучало. Судебный процесс должны продолжить 6 июля.

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