В Самарской области приступили к реализации программы комплексного развития территорий

В Самарской области в рамках программы комплексного развития территорий готовятся объявить аукцион на застройку 766-го квартала в Кировском районе Самары. По предварительной информации, он состоится 1 августа.
Предложение разделили на два лота: один — в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и Советской, а второй — в границах Ставропольской, Советской, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров.
Об этом стало известно в ходе совещания у первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
Напомним, решение о масштабной программе комплексного развития территорий было принято президентом страны Владимиром Путиным. Программа направлена на стимулирование жилищного строительства и совершенствование механизмов расселения аварийного жилья. В ближайшие годы этот метод будет определяющим в развитии городской застройки.
Новый закон упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и гарантирует им доступ к мерам государственной поддержки. Вместе с тем, комплексное развитие территорий предусматривает защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что строительство жилья и социальных объектов становятся важнейшими драйверами развития региона, а расселение аварийного жилья должно идти опережающими темпами.
Начать реновацию по программе КРТ в регионе решено с областного центра. Власти отобрали несколько площадок для комплексного развития. При этом учитывались размеры участка, наличие значительного объема аварийных объектов, расположение района. В первую очередь реновация ожидает кварталы с аварийными двухэтажками, построенными в 40–50-е годы двадцатого века. В списке планируемых к обновлению, помимо 766-го квартала, 1-й квартал Мехзавода, улица Белорусская в Куйбышевском районе Самары, кварталы в районе пересечения улиц Авроры и Ивана Булкина, кварталы на улице Вольской в Кировском районе областного центра.
На совещании обсудили параметры застройки будущих территорий комплексной застройки — ее плотность, доступ к социальным учреждениям, обеспеченность жителей местами в детских садах и школах. Важным критерием является наличие достаточного количества парковок.
Обязательное условие организации комплексной застройки — согласие граждан на расселение и "переформатирование" района. В домах 766-го квартала прошли собрания жильцов, все граждане выразили согласие на расселение. Жители аварийных квартир в таких кварталах получают новое жилье в рамках госпрограммы по расселению аварийного жилья, а ветхие дома расселяет застройщик.
"Проект КРТ предусматривает создание на этих территориях комфортного городского пространства с достаточной обеспеченностью социальными и спортивными объектами, парковками, инфраструктурой, созданием прогулочных зон, зон отдыха. Высокие требования к качеству городской среды должны быть учтены при создании проектов застройки", — отметил Виктор Кудряшов.
При этом, подчеркнул председатель правительства, "все больше застройщиков проявляют интерес к таким проектам. В торгах готовы участвовать как иногородние, так и самарские компании, все понимают преимущества комплексного подхода как для бизнеса, так и для жителей. Здоровая конкуренция позитивно повлияет на развитие городов региона".
В Самаре к настоящему моменту сформировано 12 лотов по застройке в рамках КРТ. Основная задача, которая стоит перед администрацией Самары — обсудить перспективы площадок с гражданами, получить их согласие на перемены. Председатель облправительства обратился к представителям Самары с вопросом, как идет эта работа.
"Мы провели собрания жильцов по 63 домам, необходимо организовать еще порядка 530 собраний, работа продолжается", — сообщили представители руководства областного центра.
Напомним, двумя неделями ранее в областном центре прошли торги на комплексную застройку 1-го квартала Мехзавода. Уже определен потенциальный застройщик этой территории.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.