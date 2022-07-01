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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области обвиняют в убийстве собутыльника

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске завершилось расследование уголовного дела 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 21 марта 2022 г. местный житель выпивал со знакомыми в квартире на ул. Егоровой. Один из присутствовавших оскорбил его и угрожал, начался конфликт, и обвиняемый ударил обидчика ножом в грудь. Потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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