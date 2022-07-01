Жителя Самарской области обвиняют в убийстве собутыльника

В Новокуйбышевске завершилось расследование уголовного дела 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 21 марта 2022 г. местный житель выпивал со знакомыми в квартире на ул. Егоровой. Один из присутствовавших оскорбил его и угрожал, начался конфликт, и обвиняемый ударил обидчика ножом в грудь. Потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.