Жителя Самарской области обвиняют в убийстве собутыльника

В Новокуйбышевске завершилось расследование уголовного дела 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 21 марта 2022 г. местный житель выпивал со знакомыми в квартире на ул. Егоровой. Один из присутствовавших оскорбил его и угрожал, начался конфликт, и обвиняемый ударил обидчика ножом в грудь. Потерпевший скончался.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне