В Самарской области подвели итоги регионального этапа интеллектуальной игры "Ума палата"

В историческом парке "Россия — моя история" состоялся финал регионального этапа интеллектуально-развивающей игры "Ума палата".

В этом году в игре принимали участие 10 команд из 9 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. География участников представлена такими городскими округами, как Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск и муниципальным районом Клявлинский.

"Сегодня вы прошли серьезные испытания большого проекта и, отвечая на самые сложные вопросы, показали себя знатоками. Буквально через несколько дней команда-победитель отправится представлять наш регион на окружном этапе. Но в этой игре нет проигравших. Вы все победители, потому что решились принять участие в соревнованиях и показать свои способности и знания. Не останавливайтесь на достигнутом. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова создаются все условия для развития молодых ребят, для выявления талантов в науке, спорте и других видах деятельности. Я уверен, что и у вас все обязательно получится. Удачи и успехов!", — обратился к участникам игры заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

По итогам лучшей признана команда "Комета" ГКУ СО ЦП ДОПР "Созвездие". На втором месте команда "Искра" ГКУ СО "ЦП ДОПР "Искра", а на третьем — "Вестник" ГКУ СО КЦСОН "Ровесник".

Команда-победитель "Комета" представит Самарскую область в окружном этапе интеллектуально-развивающей игры "Ума палата", который пройдет с 14 по 18 сентября в Уфе.

Интеллектуально-развивающая игра проводится в рамках проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, "Вернуть детство", созданном по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.