В Самарской области подвели итоги регионального этапа интеллектуальной игры "Ума палата"

В историческом парке "Россия — моя история" состоялся финал регионального этапа интеллектуально-развивающей игры "Ума палата".
В этом году в игре принимали участие 10 команд из 9 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. География участников представлена такими городскими округами, как Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск и муниципальным районом Клявлинский.
"Сегодня вы прошли серьезные испытания большого проекта и, отвечая на самые сложные вопросы, показали себя знатоками. Буквально через несколько дней команда-победитель отправится представлять наш регион на окружном этапе. Но в этой игре нет проигравших. Вы все победители, потому что решились принять участие в соревнованиях и показать свои способности и знания. Не останавливайтесь на достигнутом. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова создаются все условия для развития молодых ребят, для выявления талантов в науке, спорте и других видах деятельности. Я уверен, что и у вас все обязательно получится. Удачи и успехов!", — обратился к участникам игры заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
По итогам лучшей признана команда "Комета" ГКУ СО ЦП ДОПР "Созвездие". На втором месте команда "Искра" ГКУ СО "ЦП ДОПР "Искра", а на третьем — "Вестник" ГКУ СО КЦСОН "Ровесник".
Команда-победитель "Комета" представит Самарскую область в окружном этапе интеллектуально-развивающей игры "Ума палата", который пройдет с 14 по 18 сентября в Уфе.
Интеллектуально-развивающая игра проводится в рамках проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, "Вернуть детство", созданном по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.