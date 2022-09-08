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Муниципалитеты Власть и политика

Самарский областной суд вынес решение по иску об отставке главы Октябрьска Александре Гожей

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 сентября, Самарский областной суд вынес решение по иску представителей прокуратуры к думе Октябрьска. Представители надзорного ведомства подали иск из-за отказа депутатов лишить должности главу города Александру Гожую.

Напомним, прокуратура Октябрьска в 2021 г. при проверках установила, что Александра Гожая незаконно начисляла себе выплаты. В частности, в 2000–2021 гг. она назначила себе премии на общую сумму более 400 тыс. рублей. Однако премировать главу города может только местная дума. В декабре 2021 г. прокуратура попросила местную думу прекратить полномочия Гожей из-за коррупционных нарушений. Но 26 января депутаты отклонили запрос.

Александра Гожая возглавляет Октябрьск с 2015 года. Ранее прокуратура также пыталась добиться отставки, обвиняя ее в нарушении антикоррупционного законодательства. По мнению ведомства, глава города незаконно подписала постановления о предоставлении двух земельных участков в аренду своей матери. Добиться отставки не удалось. В 2020 г. дума Октябрьска снова решила избрать Гожую на должность главы города.

8 сентября Самарский областной суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры.

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