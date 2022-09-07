Прокуратура снова требует отставки главы Октябрьска Александры Гожей

Суд Самарской области должен рассмотреть иск прокуратуры Октябрьска к городской думе. Заявление подано в отношении главы города Александры Гожей. По информации сайта суда, заседание назначили на 8 сентября.
Напомним, прокуратура Октябрьска в 2021 г. при проверках установила, что Александра Гожая незаконно начисляла себе выплаты. В частности, в 2000–2021 гг. она назначила себе премии на общую сумму более 400 тыс. рублей. Однако премировать главу города может только местная дума. В декабре 2021 г. прокуратура попросила местную думу прекратить полномочия Гожей из-за коррупционных нарушений. Но 26 января депутаты отклонили запрос.
Александра Гожая возглавляет Октябрьск с 2015 года. Ранее прокуратура также пыталась добиться отставки, обвиняя ее в нарушении антикоррупционного законодательства. По мнению ведомства, глава города незаконно подписала постановления о предоставлении двух земельных участков в аренду своей матери. Добиться отставки не удалось. В 2020 г. дума Октябрьска снова решила избрать Гожую на должность главы города.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️