Прокуратура через суд добивается прекращения полномочий главы Октябрьска

Прокуратура Октябрьска в 2021 г. во время проверок обнаружила, что глава города Александра Гожая незаконно назначала денежные выплаты. Так, в 2000–2021 гг. она сама себе назначила премий на более чем 400 тыс. рублей. При этом премировать главу города может только местная дума.

В декабре 2021 г. прокуратура попросила городскую думу прекратить полномочия Гожей из-за коррупционных нарушений. 26 января депутаты отклонили этот запрос.

В результате 11 февраля надзорное ведомство направило иск в Октябрьский городской суд с требованиями о признании незаконным бездействия представительного органа местного самоуправления и обязании прекратить полномочия главы города. Иск находится на рассмотрении.

Напомним, это уже не первый случай, когда прокураутра добивается отставки Гожей. В 2020 г. надзорное ведомство обвиняло ее в другом коррупционном нарушении. По мнению прокуратуры, глава города незаконно подписала два постановления о предоставлении земельных участков в аренду своей матери. Сама Александра Гожая подчеркивала, что участки были предоставлены законно. Тогда депутаты городской думы тоже встали на сторону главы города и отказались отправлять ее в отставку.

Александра Гожая возглавляет Октябрьск с 2015 года. В 2020 г. в связи с истечением срока ее полномочий был объявлен конкурс на место главы города. На него подали заявки 10 человек. Победителем решением думы была избрана действующая глава города.