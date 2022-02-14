Прокуратура через суд добивается прекращения полномочий главы Октябрьска

Прокуратура Октябрьска в 2021 г. во время проверок обнаружила, что глава города Александра Гожая незаконно назначала денежные выплаты. Так, в 2000–2021 гг. она сама себе назначила премий на более чем 400 тыс. рублей. При этом премировать главу города может только местная дума.
В декабре 2021 г. прокуратура попросила городскую думу прекратить полномочия Гожей из-за коррупционных нарушений. 26 января депутаты отклонили этот запрос.
В результате 11 февраля надзорное ведомство направило иск в Октябрьский городской суд с требованиями о признании незаконным бездействия представительного органа местного самоуправления и обязании прекратить полномочия главы города. Иск находится на рассмотрении.
Напомним, это уже не первый случай, когда прокураутра добивается отставки Гожей. В 2020 г. надзорное ведомство обвиняло ее в другом коррупционном нарушении. По мнению прокуратуры, глава города незаконно подписала два постановления о предоставлении земельных участков в аренду своей матери. Сама Александра Гожая подчеркивала, что участки были предоставлены законно. Тогда депутаты городской думы тоже встали на сторону главы города и отказались отправлять ее в отставку.
Александра Гожая возглавляет Октябрьск с 2015 года. В 2020 г. в связи с истечением срока ее полномочий был объявлен конкурс на место главы города. На него подали заявки 10 человек. Победителем решением думы была избрана действующая глава города.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!