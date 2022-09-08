Обвинение ректору СГЭУ Светлане Ашмариной передали на утверждение в прокуратуру

В Самаре передали в прокуратуру на утверждение обвинение по уголовному делу ректора СГЭУ Светланы Ашмариной.

Напомним, год назад в Самаре возбудили уголовное дело в отношении руководителя СГЭУ и ее подчиненной Ларисы Березовской. Женщин подозревали в мошенничестве. По версии следствия, в 2020 г. руководство университета заключило фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) и необоснованно получило 3,5 млн рублей.

Однако после судебных экспертиз следствие убедилось, что никто никого не обманывал, и ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") была заменена на ст. 160 УК РФ ("Растрата").

По словам адвоката Андрея Карномазова, полученные университетом деньги не были бюджетными. Их получили от заказчиков за выполненные НИРы. Эти средства пошли на оплату исполнителям НИРов, а также на проведение научных мероприятий, где были в том числе представлены результаты выполненных исследований.

При предъявлении окончательного обвинения и Ашмарина, и Березовская от признания своей вины, которое подписали в начале следствия, отказались. По словам защитников, год назад, испугавшись помещения в следственный изолятор, они пошли на поводу у следствия. В результате женщины смогли почти год провести под подпиской о невыезде, а не за решеткой.

"Сейчас в Сети гуляет информация, будто Ашмарина, находясь под домашним арестом, незаконно вышла на работу 1 сентября и тут же выписала себе большую премию, - поясняет адвокат Анна Давыдова. - Но, во-первых, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде, а не под арестом. Во-вторых, она была судом временно отстранена от должности только на период предварительного следствия, которое закончилось 31 августа. Так что выйти на работу и Ашмарина, и Березовская были просто обязаны, иначе их уволили бы за прогулы. В-третьих, к исполнению своих обязанностей ректора Ашмарина так и не смогла приступить. Следовательно, никаких распоряжений (в том числе касательно премий) давать и тем более подписывать соответствующие финансовые документы не могла".

По словам защитников, премия Ашмариной как ректору действительно была начислена Минобрнауки РФ, но это произошло достаточно давно по результатам выполнения вузом показателей эффективности за первое полугодие 2021 г., то есть еще до возбуждения уголовного дела в августе 2021 года. При этом, по словам адвокатов, действующее руководство университета так и не выплатило эти деньги.

Видимо, следствие посчитало фиктивностью договоров то обстоятельство, что Владивостокский и Самарский университеты фактически "обменялись" фиктивными НИРами. Ашмарина же объясняет это тем, что одним из показателей успешности работы университета является привлечение внебюджетных средств. А в период пандемии и кризиса 2020-2021 гг. привлечь сторонние деньги было проблематично. При этом и СГЭУ, и Владивостокский университет утверждают, что все работы фактически были выполнены, что подтверждается самим фактом их наличия. Примечательно, что по ВГУЭС никакого уголовного дела не возбуждено.

"Следующий шаг к полному оправданию обвиняемых должен сделать суд, - считает адвокат Андрей Карномазов. - Дело в том, что полученные по контрактам деньги тратились не впустую, как полагает следствие, а шли на оплату работ сотрудникам по выполнению научно-исследовательских работ и на проведение научных форумов, которые без вложения денежных средств провести невозможно. При этом важно отметить, что речь идет исключительно о внебюджетных средствах, полученных от заказчика исследований за выполненные НИРы".

Напомним, одной из научно-исследовательских работ, которую правоохранители посчитали подозрительной, было "Исследование факторов формирования культуры питания в студенческой аудитории". Руководила исследованием Лариса Березовская, которая занимала должность замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям, но при этом не входила в педагогический состав университета. А заказало НИР тольяттинское ООО "Комбинат питания "Самарский", зарегистрированное в январе 2021 года.

При этом выяснилось, что новорожденное микропредприятие интересовалось питанием студентов еще до своей регистрации в госорганах. В октябре 2020 г. руководство комбината заказало на кафедре коммерции, сервиса и туризма исследование по теме "Выявление предпочтений к параметрам общественного питания среди студентов СГЭУ".