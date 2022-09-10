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Преступления Происшествия

Самарцу присудили обязательные работы за пьяное вождение

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары получил 200 часов обязательных работ и на два с половиной года лишился права управления транспортом за езду в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июне текущего года инспекторы ДПС на ул. Звездной в пос. Прибрежный остановили автомобиль отечественного производства для проверки документов. За рулем находился 29-летний  житель Самары. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", выяснилось, что годом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда судья назначил ему наказание в виде штрафа 30 тыс. руб. с лишением права управления автомобилем на срок 1 год 6 месяцев. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", уголовное дело отделом дознания ОП№ 8 Управления МВД России по г. Самаре расследовано и с обвинительным актом направлено в суд.

Красноглинский районный суд Самары вынес водителю наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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