Самарцу присудили обязательные работы за пьяное вождение

Житель Самары получил 200 часов обязательных работ и на два с половиной года лишился права управления транспортом за езду в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В июне текущего года инспекторы ДПС на ул. Звездной в пос. Прибрежный остановили автомобиль отечественного производства для проверки документов. За рулем находился 29-летний житель Самары. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.
В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", выяснилось, что годом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда судья назначил ему наказание в виде штрафа 30 тыс. руб. с лишением права управления автомобилем на срок 1 год 6 месяцев. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.
Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", уголовное дело отделом дознания ОП№ 8 Управления МВД России по г. Самаре расследовано и с обвинительным актом направлено в суд.
Красноглинский районный суд Самары вынес водителю наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...