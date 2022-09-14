Дорогу по ул. Демократической в Самаре отремонтируют в 2023 году

Ремонт дороги на ул. Демократической в Самаре проведут в 2023 году. Об этом в среду, 14 сентября, на заседании комитета по бюджету губернской думы сообщил министр транспорта региона Иван Пивкин.

По его словам, на дороге есть колеи, а также просадка на одном из участков. При этом Иван Пивкин заявил, что дорога "отслужила свое", из чего можно заключить, что у ведомства нет претензий к подрядчику.

Напомним, вопросы к состоянию дорожного полотна на ул. Демократической остро встали после смертельного ДТП, произошедшего 7 ноября 2021 года. Тогда съехал в кювет Land Rover, водитель и пассажир которого в результате погибли. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что причиной ДТП могли стать дефекты дороги.

Этот участок ул. Демократической областной минтранс отремонтировал к ЧМ-2018. Однако, как указывал депутат, из-за некачественного ремонта на дороге образовались глубокие колеи, которые отчетливо заметны на видео с моментом ДТП.

Ранее ГИБДД требовало от Ивана Пивкина провести гарантийный ремонт. Александр Хинштейн предположил, что ремонтировать дорогу так и не стали, так как уже в декабре 2021 г. истекал срок гарантийных обязательств подрядчика.