Дорогу по ул. Демократической в Самаре отремонтируют в 2023 году

Ремонт дороги на ул. Демократической в Самаре проведут в 2023 году. Об этом в среду, 14 сентября, на заседании комитета по бюджету губернской думы сообщил министр транспорта региона Иван Пивкин.
По его словам, на дороге есть колеи, а также просадка на одном из участков. При этом Иван Пивкин заявил, что дорога "отслужила свое", из чего можно заключить, что у ведомства нет претензий к подрядчику.
Напомним, вопросы к состоянию дорожного полотна на ул. Демократической остро встали после смертельного ДТП, произошедшего 7 ноября 2021 года. Тогда съехал в кювет Land Rover, водитель и пассажир которого в результате погибли. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что причиной ДТП могли стать дефекты дороги.
Этот участок ул. Демократической областной минтранс отремонтировал к ЧМ-2018. Однако, как указывал депутат, из-за некачественного ремонта на дороге образовались глубокие колеи, которые отчетливо заметны на видео с моментом ДТП.
Ранее ГИБДД требовало от Ивана Пивкина провести гарантийный ремонт. Александр Хинштейн предположил, что ремонтировать дорогу так и не стали, так как уже в декабре 2021 г. истекал срок гарантийных обязательств подрядчика.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!